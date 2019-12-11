В Афганістані терорист-смертник влаштував вибух біля військової бази США: троє загиблих
Вибухнули кілька автомобілів з закладеними вибуховими пристроями
В Афганістані на території повіту Баграм біля великої американської авіабази вибухнули кілька автомобілів з закладеними вибуховими пристроями, в результаті чого загинули три людини. Про це повідомляє BBC.
Наголошується, що неподалік від бази розташовуються госпіталь і школа.
Видання повідомляє, що метою атаки був напад на найближчу лікарню.
За попередніми даними, вибух влаштував терорист-смертник.
У свою чергу афганський телеканал Tolo News повідомляє про зіткнення після вибуху між «іноземними військовослужбовцями» і нападниками.
Нагадаємо, у листопаді президент США здійснив несподіваний візит до Афганістану на американську базу, щоб привітати військових з Днем подяки.
Трамп в Афганістані також заявив про можливу мирну угоду з «Талібаном». Це перший візит Трампа до Афганістану, але вже другі його відвідини зони бойових дій. У 2018 році, на наступний день після Різдва, чинний президент США побував на військовій базі в Іраку.