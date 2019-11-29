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    У світі

    Трамп в Афганістані заявив про можливу мирну угоду з «Талібаном»

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    <p>Глава Білого дому відвідав найбільшу американську військову частину поблизу Баграма, за 50 км на північ від Кабула</p> - Трамп в Афганістані заявив про можливу мирну угоду з «Талібаном»

    Глава Білого дому відвідав найбільшу американську військову частину поблизу Баграма, за 50 км на північ від Кабула

    Рух «Талібан» прагне укласти угоду і готовий до перемир'я

    Президент США, прибувши у День подяки до Афганістану, заявив, що переговори з талібами можуть завершитися угодою, яка приведе до перемир'я.

    Про це повідомляє DW.

    «Радикально-ісламістський рух «Талібан» прагне укласти угоду і готовий до перемир'я, заявив президент США Дональд Трамп в Афганістані», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що глава Білого дому відвідав найбільшу американську військову частину поблизу Баграма, за 50 км на північ від Кабула, а також зустрівся з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

    Нагадаємо, президент США здійснив несподіваний візит до Афганістану на американську базу, щоб привітати військових з Днем подяки.

    Це перший візит Трампа до Афганістану, але вже другі його відвідини зони бойових дій. У 2018 році, на наступний день після Різдва, чинний президент США побував на військовій базі в Іраку.

    До слова, цього тижня Трамп відправив у відставку міністра Військово-морських сил США.

    США Афганістан Дональд Трамп військові Талібан президент
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