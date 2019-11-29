Трамп в Афганістані заявив про можливу мирну угоду з «Талібаном»
Глава Білого дому відвідав найбільшу американську військову частину поблизу Баграма, за 50 км на північ від Кабула
Рух «Талібан» прагне укласти угоду і готовий до перемир'я
Президент США, прибувши у День подяки до Афганістану, заявив, що переговори з талібами можуть завершитися угодою, яка приведе до перемир'я.
Про це повідомляє DW.
«Радикально-ісламістський рух «Талібан» прагне укласти угоду і готовий до перемир'я, заявив президент США Дональд Трамп в Афганістані», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що глава Білого дому відвідав найбільшу американську військову частину поблизу Баграма, за 50 км на північ від Кабула, а також зустрівся з президентом Афганістану Ашрафом Гані.
Нагадаємо, президент США здійснив несподіваний візит до Афганістану на американську базу, щоб привітати військових з Днем подяки.
Це перший візит Трампа до Афганістану, але вже другі його відвідини зони бойових дій. У 2018 році, на наступний день після Різдва, чинний президент США побував на військовій базі в Іраку.
До слова, цього тижня Трамп відправив у відставку міністра Військово-морських сил США.