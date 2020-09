Попри захист МОК і Трампа: влада Ірану стратила чемпіона країни з боротьби

Іран входить до числа країн в яких виконують смертну кару

27-річного борця Навіда Афкарі стратили через рішення влади Ірану у справі про його участь у вбивстві агента безпеки.

Чемпіон Ірану з греко-римської боротьби Афкарі разом з братами брав участь в мітингу проти уряду, після чого їх заарештували і висунули серйозні звинувачення у створенні спецгруп для повалення режиму та вбивстві агента безпеки.

27-річний спортсмен отримав два смертних вироки і 74 удари батогом. Разом з ним були засуджені два його брати – Вахід і Хабіб. Перший отримав 54 років ув’язнення, другий – 27 років.

Афкарі звертався за допомогою до Всесвітнього агентства з прав людини. Він розповів, що свідчення давав під тортурами. Також президент США Дональд Трамп реагував на дану справу, заявивши, що Афкарі просто вийшов на мітинг проти влади країни у зв’язку з стрімким погіршенням ситуації та інфляції в економіці в країні, а також благав зберегти життя хлопцю.

The Iranian regime’s execution of Navid Afkari is a vicious and cruel act. We condemn it in the strongest terms. It is an outrageous assault on human dignity, even by the despicable standards of this regime. The voices of the Iranian people will not be silenced. #نویدمان_را_کشتند