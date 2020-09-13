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    Попри захист МОК і Трампа: влада Ірану стратила чемпіона країни з боротьби

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    Афкарі ставав чемпіоном Ірану з греко-римської боротьби - Попри захист МОК і Трампа: влада Ірану стратила чемпіона країни з боротьби
    Афкарі ставав чемпіоном Ірану з греко-римської боротьби
    Instagram президента UFC Дана Вайта

    Іран входить до числа країн в яких виконують смертну кару

    27-річного борця Навіда Афкарі стратили через рішення влади Ірану у справі про його участь у вбивстві агента безпеки.

    Чемпіон Ірану з греко-римської боротьби Афкарі разом з братами брав участь в мітингу проти уряду, після чого їх заарештували і висунули серйозні звинувачення у створенні спецгруп для повалення режиму та вбивстві агента безпеки.

    27-річний спортсмен отримав два смертних вироки і 74 удари батогом. Разом з ним були засуджені два його брати – Вахід і Хабіб. Перший отримав 54 років ув’язнення, другий – 27 років.

    Афкарі звертався за допомогою до Всесвітнього агентства з прав людини. Він розповів, що свідчення давав під тортурами. Також президент США Дональд Трамп реагував на дану справу, заявивши, що Афкарі просто вийшов на мітинг проти влади країни у зв’язку з стрімким погіршенням ситуації та інфляції в економіці в країні, а також благав зберегти життя хлопцю.

    Незважаючи на зусилля президента США Дональда Трампа, вирок був приведений у виконання.

    Справа Афкарі вже викликала широкий резонанс в суспільстві.

    «Дуже сумна новина – кара борця Навіда Афкарі в Ірані. МОК шокований сьогоднішньою заявою. Президент МОК Томас Бах на тижні особисто звертався до Верховного лідера і президента Ірану і просив пощади для Навіда Афкарі, поважаючи при цьому суверенітет Ісламської Республіки Іран», – йдеться в повідомленні.

    Зазначено, що за даними журналістів, у зв'язку смертю Афкарі, всередині країни поновилися дискусії про скасування смертної кари.

    Читайте також: Трамп відвідає постраждалу від пожеж Каліфорнію.

    Джерело: apnews.com

    США Іран Дональд Трамп Томас Бах засуджені МОК вирок греко-римська боротьба влада суверенітет
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