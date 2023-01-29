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ЗМІ назвали ім’я українки, що загинула під час теракту в Єрусалимі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗМІ назвали ім’я українки, що загинула під час теракту в Єрусалимі (фото)
Стрілянина сталася в єрусалимському районі Неве-Яаков
фото з відкритих джерел

Оприлюднено імена шістьох жертв теракту в Єрусалимі

Громадянка України Ірина Корольова визнана однією з жертв теракту, що стався 27 січня в єрусалимському районі Неве-Яаков. За попередніми даними, вона працювала сторожем. Про це повідомляє The Times of Israel

Під час теракту в Єрусалимі 27 січня загинула громадянка України Ірина Корольова
Під час теракту в Єрусалимі 27 січня загинула громадянка України Ірина Корольова
фото: The Times of Israel

Раніше були опубліковані імена п'ятьох загиблих. 48-річний Елі та 45-річна Наталі Мізрахі, пара, яка вийшла на вулицю, щоб допомогти застреленим, Рафаель Бен Еліяху (56 років), Ашер Натан (14 років) і Шауль Хай (68 років).

Ім'я ще однієї жертви поки не оприлюднено. 

Нагадаємо, 27 січня 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги «Атерет Авраам» у районі Неве-Яаків після завершення молитви і відкрив вогонь по вірянам. Він убив сімох і поранив трьох людей.

Згодом пресслужба посольства України в Ізраїлі повідомила, що під час терористичного акту у Єрусалимі 27 січня загинув один українець

 28 січня в Ізраїлі на місці археологічних розкопок «Місто Давида» в Єрусалимі сталася стрілянина, під час якої постраждали двоє людей. За інформацією поліції, нападника нейтралізували.

 

Теги: теракт Ізраїль українці стрілянина

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