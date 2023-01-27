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Теракт в Єрусалимі: щонайменше сім загиблих (оновлено)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Теракт в Єрусалимі: щонайменше сім загиблих (оновлено)
фото поліції Єрусалима

Ще 10 людей отримали поранення

Внаслідок влаштованої терористом стрілянини в синагозі загинуло 7 та постраждало 10 людей, повідомляє Jerusalem Post. Ці дані ще не остаточні.

Подія сталася в районі Неве-Яаков в Єрусалимі (Ізраїль), в п'ятницю ввечері.

Терориста, який відкрив вогонь по людям, які виходили з синагоги після вечірньої п'ятничної молитви, було вбито правоохоронцями при спробі втекти на автомобілі.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху отримує оновлену інформацію з місця події та збирається провести оцінку ситуації пізніше цього вечора. Генеральний інспектор поліції країни Кобі Шабтай прибув на місце інциденту незабаром після стрілянини.

Нагадаємо, що сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Теги: Єрусалим тероризм

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