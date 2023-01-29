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Ізраїль допомагає Україні «поза кадром»

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Ізраїль допомагає Україні «поза кадром»
фото з відкритих джерел

Представник офіційного Єрусалиму розповів, що підтримка України здійснюється у більшому обсязі, ніж це відомо громадськості

Призначений минулого літа на посаду посла Ізраїлю у Німеччині Рон Просор  цього тижня дав інтерв’ю німецькому виданню WAZ

Під час спілкування з журналістами, він зізнався, що  Ізраїль підтримує Україну у війні проти Росії. А також розповів, чому його країна надає виключно гуманітарну допомогу українській державі, попри прохання надати військову підтримку.

«Це не так просто. У нас є росіяни в Сирії. Як відомо, ізраїльська армія регулярно блокує постачання зброї з Ірану до Сирії та Лівану. До них належать іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні. Тож ми допомагаємо – нехай і «за кадром», ​​але набагато більше, ніж про це відомо.  До того ж в нас є велика єврейська громада в Росії. Це дві головні причини, чому ми тримаємося в тіні», – пояснив посол Ізраїлю.

Рон Просор також відреагував на нещодавні звинувачення в бік німецького керівництва щодо неквапливості прийняття рішення про поставки танків в Україну. 

«Путін непередбачуваний. Тому завжди є ризик подальшої ескалації війни. Канцлер Олаф Шольц говорив про переломний момент. Я думаю, що Німеччина та Європа зрозуміли, що потрібно захищатися, щоб зберегти цінності демократичної держави. Ми в Ізраїлі знаємо це з моменту заснування нашої держави», – сказав Рон Просор.

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Теги: Ізраїль Україна Іран безпілотник дипломатія

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