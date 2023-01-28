Теракт у Єрусалимі: серед загиблих є українець

У Єрусалимі сталося два теракти за добу

Ім'я загиблого поки що не розголошують

Під час терористичного акту у Єрусалимі 27 січня загинув один українець. Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Із сумом повідомляємо, що серед безневинних жертв є громадянин України. Висловлюємо глибокі співчуття сім'ям загиблих та молимося за повне одужання поранених», – ідеться в повідомленні.

Ім'я загиблого поки що не розголошують.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дипломатична служба назвала «неприпустимим терор та насильство над мирними жителями, зокрема над дітьми».

Нагадаємо, 27 січня 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги «Атерет Авраам» у районі Неве-Яаків після завершення молитви і відкрив вогонь по вірянам. Він убив сімох і поранивши трьох людей.

Сьогодні, 28 січня, в Ізраїлі на місці археологічних розкопок «Місто Давида» в Єрусалимі сталася стрілянина, під час якої постраждали двоє людей. За інформацією поліції, нападника нейтралізували.