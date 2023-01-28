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У Єрусалимі стався другий теракт за добу: є поранені

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Єрусалимі стався другий теракт за добу: є поранені

13-річний стрілець відкрив вогонь в археологічному парку «місто Давида»

28 січня в місті Давида, Єрусалим, відбулася стрільба: через імовірний терористичний акт двоє чоловіків отримали поранення. Про це повідомили The Jerusalem Post.

За останні 24 години в Єрусалимі вдруге сталася терористична атака: стрілець відкрив вогонь в археологічному парку «місто Давида».

Поліція Ізраїлю повідомила, що зачинателя атаки підстрелили двоє цивільних громадян, які мали при собі ліцензовану зброю. Попередньо, стрільцем був 13-річний хлопець. 

Серед постраждалих 22-річний та 45-річний чоловіки, обидва у важкому, але стабільному стані з травмами верхньої частини тіла.

Як пишуть журналісти, представник ХАМАС Хасем Касем привітав напад, сказавши: «Героїчна акція в Силуані є підтвердженням продовження дій опору на всіх окупованих територіях і у відповідь на злочини окупації проти нашого народу в святих місцях».

Нагадаємо, увечері 27 січня щонайменше семеро людей загинули і ще троє отримали поранення в результаті теракту в синагозі в районі Неве-Яаков в Єрусалимі.

Теги: поранення місто ХАМАС Єрусалим напад стрільба акція теракт

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