У Єрусалимі стався другий теракт за добу: є поранені

13-річний стрілець відкрив вогонь в археологічному парку «місто Давида»

28 січня в місті Давида, Єрусалим, відбулася стрільба: через імовірний терористичний акт двоє чоловіків отримали поранення. Про це повідомили The Jerusalem Post.

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За останні 24 години в Єрусалимі вдруге сталася терористична атака: стрілець відкрив вогонь в археологічному парку «місто Давида».

Поліція Ізраїлю повідомила, що зачинателя атаки підстрелили двоє цивільних громадян, які мали при собі ліцензовану зброю. Попередньо, стрільцем був 13-річний хлопець.

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Серед постраждалих 22-річний та 45-річний чоловіки, обидва у важкому, але стабільному стані з травмами верхньої частини тіла.

הפיגוע בעיר דוד: שני הפצועים הם אב ובנו, הבן מתנדב מד"א • המחבל בן ה-13 נורה בידי עוברי אורח חמושים • המפכ"ל החליט: צוות ימ"מ קבוע יוצב בירושלים | לכל העדכונים >>> https://t.co/6w1vrvlz31@moyshis @SuleimanMas1 @HaimOmri pic.twitter.com/iWr5qb8HSw — כאן חדשות (@kann_news) January 28, 2023

Як пишуть журналісти, представник ХАМАС Хасем Касем привітав напад, сказавши: «Героїчна акція в Силуані є підтвердженням продовження дій опору на всіх окупованих територіях і у відповідь на злочини окупації проти нашого народу в святих місцях».

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Нагадаємо, увечері 27 січня щонайменше семеро людей загинули і ще троє отримали поранення в результаті теракту в синагозі в районі Неве-Яаков в Єрусалимі.