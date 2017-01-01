ЗМІ: Трамп може визнати Єрусалим столицею Ізраїлю

Як вказують фахівці, рішення Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю може спровокувати сплеск напруженості на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести туди посольство США, повідомляють джерела в адміністрації, інформує «Голос Америки». Як вказують фахівці, таке рішення може спровокувати сплеск напруженості на Близькому Сході. Як очікується, Трамп оголосить про своє рішення на



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Дональд Трамп

Як вказують фахівці, рішення Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю може спровокувати сплеск напруженості на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести туди посольство США, повідомляють джерела в адміністрації, інформує «Голос Америки».

Як вказують фахівці, таке рішення може спровокувати сплеск напруженості на Близькому Сході. Як очікується, Трамп оголосить про своє рішення на наступному тижні, після місяців закритих обговорень, які особливо активізувалися в останні дні, повідомляють близькі до справи джерела.

Зазначається, що президент має намір виконати свою передвиборну обіцянку перенести посольство США в Єрусалим, але усвідомлює, що це може віддалити його від досягнення давньої мети – мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

За словами джерел, які побажали зберегти анонімність, план Трампа оформився після зустрічі з радниками з національної безпеки, що відбулася в понеділок.

Джерела вважають, що президент швидше за все видасть указ про перенесення посольства в Єрусалим до понеділка, проте попереджають, що він може і передумати.

До слова, колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і готовий свідчити проти президента.