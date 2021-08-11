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    Спроба розколу: у «Слузі народу» відповіли на чутки про відставку Разумкова

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    Нардеп стверджує, що в Офісі президента жодних розмов про можливу відставку спікера Дмитра Разумкова не чув - Спроба розколу: у «Слузі народу» відповіли на чутки про відставку Разумкова
    Нардеп стверджує, що в Офісі президента жодних розмов про можливу відставку спікера Дмитра Разумкова не чув
    Фото: glavcom.ua

    Розмови про можливу відставку голови Верховної Ради – черговий вкид, переконують «слуги»

    Розмови про можливу відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова – черговий вкид, спрямований на розкол керівної партії. Про це у коментарі Obozrevatel повідомив член фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

    За його словами, народні депутати не збираються відправляти у відставку Дмитра Разумкова, ніхто з Офісу президента розмов про можливе звільнення спікера парламенту з депутатом не вів.

    «Все це неправда, ніхто голоси не збирав. Таке питання на порядку денному взагалі не обговорюється. Я думаю, що це спроба посварити фракцію зсередини. І робиться це спеціально – вкиди, які спрямовані на розкол нашої команди», – сказав Качура.

    Нагадаємо, напередодні у медіа з’явилася інформація про те, що спікера Ради не пустили на лінію фронту через те, що Офіс президента розпочав кампанію проти спікера і керує нею особисто Андрій Єрмак.

    До слова, за останніми даними соціологів, якби вибори відбувалися найближчої неділі, прохідний бар’єр подолали б «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Опозиційна платформа – За життя», та «Сила і честь».

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    Теги: Верховна Рада депутат відставка політика партія Слуга народу Дмитро Разумков
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    Спроба розколу: у «Слузі народу» відповіли на чутки про відставку Разумкова