Зник один з організаторів протестів на підприємстві «Білоруськалій»



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Зараз частина збагачувальних фабрик на «Білоруськалій» не працює

Дмитро Куделевич зник ще після 11.00 години і встиг повідомити, що до нього підійшли двоє невідомих і попросили вийти з машини - пресаташе страйкому

Один з організаторів протестів ВАТ «Білоруськалій» Дмитро Куделевич ще з 11.17 години перестав виходити на зв'язок. Про це розповів «БелаПАН» пресаташе страйкому Гліб Сандрос.

Сандрос припускає, що Дмитро ймовірно був затриманий в своєму автомобілі невстановленими особами.

«Він телефонував члену нашого страйкому, потім зв'язок обірвався. Поки ми не знаємо, що з ним. Він встиг сказати, що до нього підійшли двоє невідомих, зажадали вийти з машини», - сказав пресаташе страйкому.

Сандрос підтвердив намір страйкому почати голодовку, якщо влада продовжить тиск на протестувальників.

Нагадаємо, 19 серпня на мітингу в центрі Солігорська (Мінська область) представники страйкому «Білоруськалій» заявили про готовність розпочати голодування, якщо на шахтарів буде чинитися тиск: загрози, звільнення, силовий вплив. У страйкомі підкреслили, що згідно з Конституцією робочі «мають право на захист своїх економічних і соціальних інтересів, в тому числі через реалізацію права на страйк».

На мітингу було оприлюднено список вимог страйкому:

визнати результати виборів президента недійсними;

Олександр Лукашенко і Лідія Єрмошина повинні відповісти за злочин проти народу і фальсифікацію виборів;

звільнити всіх політв'язнів і учасників мирних акцій, визнати всі постанови і вироки,необгрунтованими і незаконними;

не допускати застосування заходів адміністративного впливу у вигляді дисциплінарного, адміністративного і кримінального покарання щодо осіб, які беруть участь у страйку;

зберегти дію цього колективного договору ВАТ «Білоруськалій» на час страйку і до закінчення терміну його дії;

скасувати контрактну форму найму зі збереженням доходу працівників, де тарифна частина становить не менше 80% доходу працівника.

Страйком зажадав від керівництва «Білоруськалій» опублікувати перераховані вимоги в ЗМІ і «інших ресурсах, що забезпечують масове ознайомлення громадськості та державних органів».

Зараз частина збагачувальних фабрик на «Білоруськалій» не працює. Робочі домовилися щодня збиратися о 9:00 і 16:00 для обговорення поточної ситуації.

ВАТ «Білоруськалій» - один з найбільших в світі виробників і експортерів калійних добрив. За даними Міжнародної асоціації добрив, на його частку припадає п'ята частина світового виробництва калійних добрив. Продукція підприємства експортується більш ніж в 120 країн. 100% акцій «Білоруськалій» належать Республіці Білорусь. За останніми офіційними даними, на підприємстві працює понад 16 тисяч осіб.

Як повідомлялося 17 серпня, у Білорусі промисловий колапс. Підприємства одне за одним припиняють роботу.