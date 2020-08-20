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    Зачем вы меня об этом спрашиваете? Тихановська про Росію, Путіна та Крим

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    Зачем вы меня об этом спрашиваете? Тихановська про Росію, Путіна та Крим

    Раніше Тихановська говорила, що «юридично Крим є українським, але фактично – російський»

    Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська вважає, що в Криму у 2014 році була війна, а до Росії, як до країни, вона нормально ставиться.

    Разом з тим, вона не змогла чітко висловити свою думку щодо політичного керівництва Росії.

    Нагадаємо, раніше Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».

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