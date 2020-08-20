Зачем вы меня об этом спрашиваете? Тихановська про Росію, Путіна та Крим



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Раніше Тихановська говорила, що «юридично Крим є українським, але фактично – російський»

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська вважає, що в Криму у 2014 році була війна, а до Росії, як до країни, вона нормально ставиться.

Разом з тим, вона не змогла чітко висловити свою думку щодо політичного керівництва Росії.

Нагадаємо, раніше Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».

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