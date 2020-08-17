Промисловий колапс у Білорусі. Підприємства одне за одним припиняють роботу



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Всі три печі всі три печі Білоруського металургійного заводу зупинені, з них злили метал, «завод затих»

Працівники заводів і шахт вимагають відставки Лукашенка, нових виборів і звільнення політв'язнів

Білоруський металургійний завод відсьогодні, 17 серпня, припинив роботу. Про це повідомляє Telegram-канал Tut.by.

Працівники підприємства поінформували, що всі три печі на заводі зупинені, з них злили метал, «завод затих».

«Люди передали гендиректору список вимог, під ним підписалися близько двох тисяч осіб. Серед вимог - відставка президента Олександра Лукашенка, нові вибори з незалежними спостерігачами та спостерігачами з ООН і Євросоюзу, звільнення політв'язнів», - йдеться у повідомленні.

Раніше 17 серпня у пресслужбі заводу заявляли, що на підприємстві «планова зупинка», яка пов'язана з «особливостями споживання електроенергії в піковий період». Представник підприємства запевнив, що завод працює, але «настрої в колективі неоднозначні».

Також шахти «Білоруськалію» в Солігорську перестали видавати руду. Співробітники збирають підписи, щоб офіційно оголосити страйк. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Робітники кажуть, що вже зібрано близько тисячі підписів.

За словами шахтарів, вдень почалися підготовчі роботи щодо безпечної зупинки всього виробництва.

«14 серпня працівники «Білоруськалія» висунули вимоги: організувати прозорі президентські вибори, зберегти зарплату за останній тиждень тим, хто виходив на протести і був затриманий, звільнити всіх політв'язнів і покарати винних у насильстві. Вони пообіцяли зупинити роботу, якщо вимоги не будуть виконані», - йдеться у повідомленні.

«Білоруськалій» - державний виробник хлоркалія, один з найбільших в світі виробників добрив.

Як повідомлялося, 17 серпня працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео).

17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Нагадаємо, напередодні було оголошено про загальний страйк з 17 серпня. На даний момент вже відомо, що страйкують працівники «Беларуськалия», БелАЗа, МТЗ, РНПЦ «Кардіологія», Белкарду, Белтелерадіокомпанії й інші.

Також повідомлялося, що працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів.

17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.