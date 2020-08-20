Опозиція Білорусі виступає за добрі відносини з Москвою



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Член Координаційної ради опозиції Білорусі Павло Латушко

Разом з тим білоруські опозиціонери позитивно налаштована й до ЄС

Член Координаційної ради опозиції Білорусі Павло Латушко заявив, що рада виступає за максимально добрі і глибокі відносини з Москвою. Однак, опозиція позитивно налаштована й до ЄС.

Про це він заявив на пресконференції.

У той же час, він заявив, що Мінськ - частина європейської цивілізації, у зв'язку з чим члени ради зацікавлені мати хороші відносини і з ЄС.

«Останній політик в Білорусі буде той, який запропонує побудувати стіну між Білорусією і Росією. Росія - це перший ринок з експорту білоруської продукції, близько 50 відсотків», - заявив він.

Також член ради Марія Колеснікова запевнила, що про припинення відносин Білорусі з РФ не йдеться.

«Зараз йдуть маніпуляції від президента нашої країни (Олександра Лукашенка, - ред.) про те, що ми нібито намагаємося якимось чином зіпсувати відносини з Росією. Хочу всіх запевнити - наша офіційна позиція: ми будемо підтримувати дружні взаємовигідні відносини, прагматичні, кристальні, транспарентні - з усіма», - зазначила вона.

Раніше директора Купалівського театру Павла Латушка звільнили через підтримку протестуючих. Пізніше весь колектив теж вирішив написати заяву про звільнення.

Згодом стало відомо, що він увійшов до президії Координаційної ради опозиції щодо мирної передачі влади в Білорусі.

Напередодні Координаційна рада з передачі влади в Білорусі озвучила свої основні вимоги до влади.

Нагадаємо, що кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська вважає, що в Криму у 2014 році була війна, а до Росії, як до країни, вона нормально ставиться. Разом з тим, вона не змогла чітко висловити свою думку щодо політичного керівництва Росії.

Раніше Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».

Також повідомлялося, інавгурація Лукашенка пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Як відомо, європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

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