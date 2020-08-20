Чехія запропонувала лікування пораненим білоруським протестувальникам



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Бабіш також цікавився списком політв'язнів у Білорусі, який маєють оприлюднити представники меншини

Чеський прем'єр повідомив, що білоруська громада має поінформувати, якої вони допомоги потребують

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що поранені під час протестів білоруси можуть пройти лікування у чеських лікарнях. Про це повідомляє Novinky.

«У Білорусі є низка людей, які отримали поранення і потребують медичної допомоги. Ми домовилися, що Чеська Республіка надасть деяку гуманітарну допомогу в двосторонньому порядку», - сказав Бабіш після зустрічі з головою білоруської громади Чехії Христиною Сяноковою.

«Вони повинні представити нам пропозицію про те, як ми могли б допомогти, і ми тоді послали б туди літак», - додав він.

За словами Сянокової, Бабіш також цікавився списком політв'язнів у Білорусі, який маєють оприлюднити представники меншини.

Представники білоруської громади також запропонували прем'єр-міністру Бабішу приєднатися до нещодавно створеної Координаційної ради, створеної білоруською опозицією для забезпечення мирної передачі влади.

Нагадаємо, 19 серпня Литва закрила в’їзд для Лукашенка.

Раніше європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.