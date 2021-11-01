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    Зоопарк у Торонто хоче вакцинувати тварин від Covid-19

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    140 мешканців зоопарку хочуть додатково захистити від коронавірусу - Зоопарк у Торонто хоче вакцинувати тварин від Covid-19
    140 мешканців зоопарку хочуть додатково захистити від коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Керівництво зоопарку прагнутиме вакцинувати всіх приматів, великих кішок, свиней, кажанів і мустелових

    Генеральний директор зоопарку Торонто Дольф ДеДжонг розповів в інтерв'ю CTV News Toronto, що вони чекають на схвалення Канадою вакцини проти Covid-19, яку зараз вводять тваринам одного американського зоопарку.

    «Те, що ми бачили в акредитованих зоопарках США – це вакцина, що впроваджується, це забезпечує певний рівень захисту від Covid-19. Ми напевно хочемо додати до свого списку цей додатковий рівень захисту тварин, як тільки він буде схвалений для використання в Канаді», – сказав він.

    За словами ДеДжонга, тварини, такі як горили та орангутани, які дуже схожі на людей, у деяких випадках схильні до респіраторних захворювань. Тому вони потребують додаткового захисту.

    ДеДжонг сказав, що зоопарк прагнутиме вакцинувати всіх приматів, великих кішок, свиней, кажанів і мустелових (родина ссавців, що включає ласок, борсуків, видр, тхорів, куниць, норок, росомах тощо). Загалом у зоопарку мають намір вакцинувати 140 тварин.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що фінські вчені візьмуться за створення ковід-вакцини для тварин.

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    Теги: Торонто зоопарк тварини
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    Зоопарк у Торонто хоче вакцинувати тварин від Covid-19