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    Події в Україні

    Філатову подарували сову та дохлих мишей

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    Птаха спіймали шахраї на продаж - Філатову подарували сову та дохлих мишей
    Птаха спіймали шахраї на продаж
    фото скріншот відео

    Філатов: «Вони дають мені коробку мертвих заморожених мишей і в цей момент я ще більше заморозився»

    Мер Дніпра Борис Філатов, який нещодавно став доктором політичних наук, був спантеличений подарунком, який йому вручили з цієї нагоди. Своєї історією політик поділився на сторінці у Facebоok. Не називаючи імен, Філатов зізнався, що йому подарували – живу сову. А в додаток до неї морожених мишей та повідок для вигулу пташки.

    «Добрі та поважні люди, розуміючи, до чого клонується моє кисле обличчя, одразу кажуть: «Ні, ні, ми всі розуміємо! Але ваша мудрість, як і будь-яка інша мудрість, має символ сови. Звичайно, ми не дамо вам кришталеву сову, але ми вам її... живу»…І вони викатують сову в клітці. Живий. Наразі я природно заморожений», – написав новоспечений доктор політичних наук.

    На цьому приємні сюрпризи не закінчилися. «Але це ще не все. Добрі і шановані люди з урочистими обличчями продовжують: «Та щоб ви, Борисе Альбертовичу, не мучилися з совою годівлею, а вона хижа птаха, ми вам за неї їжу даємо!» А вони дають мені коробку мертвих заморожених мишей. В цей момент я ще більше заморозився», – написав спантеличений мер Дніпра. На додачу до всього Філатову вручили щей повідок для прогулки із совою, що остаточно вивело очільника Дніпра з рівноваги.

    Політик вирішив не залишати цінний подарунок і, порадившись з орнітологами, червонокнижного птаха випустив на волю.

    Нагадаємо, ексгенпрокурор Юрій Луценко привітав із днем народження колишнього лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша та вручив йому «меч вікінгів». До меча ексгенпрокурор налив Ярошу і 50 гр. віскі, яке подав у давній ольвійській чаші.

    Колишній спікер Дмитро Разумков розповів про найдорожчий подарунок, який отримав на день народження.

    Також, Усик зробив оригінальний подарунок Ілону Маску після перемоги над Джошуа.

    Теги: Борис Філатов Дніпро мер тварини
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    Філатову подарували сову та дохлих мишей