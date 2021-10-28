Філатову подарували сову та дохлих мишей

Філатов: «Вони дають мені коробку мертвих заморожених мишей і в цей момент я ще більше заморозився»

Мер Дніпра Борис Філатов, який нещодавно став доктором політичних наук, був спантеличений подарунком, який йому вручили з цієї нагоди. Своєї історією політик поділився на сторінці у Facebоok. Не називаючи імен, Філатов зізнався, що йому подарували – живу сову. А в додаток до неї морожених мишей та повідок для вигулу пташки.

«Добрі та поважні люди, розуміючи, до чого клонується моє кисле обличчя, одразу кажуть: «Ні, ні, ми всі розуміємо! Але ваша мудрість, як і будь-яка інша мудрість, має символ сови. Звичайно, ми не дамо вам кришталеву сову, але ми вам її... живу»…І вони викатують сову в клітці. Живий. Наразі я природно заморожений», – написав новоспечений доктор політичних наук.

На цьому приємні сюрпризи не закінчилися. «Але це ще не все. Добрі і шановані люди з урочистими обличчями продовжують: «Та щоб ви, Борисе Альбертовичу, не мучилися з совою годівлею, а вона хижа птаха, ми вам за неї їжу даємо!» А вони дають мені коробку мертвих заморожених мишей. В цей момент я ще більше заморозився», – написав спантеличений мер Дніпра. На додачу до всього Філатову вручили щей повідок для прогулки із совою, що остаточно вивело очільника Дніпра з рівноваги.

Політик вирішив не залишати цінний подарунок і, порадившись з орнітологами, червонокнижного птаха випустив на волю.

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