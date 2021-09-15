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    Науковці зафіксували перші випадки смерті тварин від коронавірусу

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    Першими підтвердженими жертвами хвороби виявилися бобри - Науковці зафіксували перші випадки смерті тварин від коронавірусу
    Першими підтвердженими жертвами хвороби виявилися бобри
    Фото: BBC

    Донедавна вчені не мали інформації щодо небезпеки Covid-19 для життя тварин, зокрема, ссавців

    У Монголії зафіксували перші випадки загибелі тварин від коронавируса. Про це повідомляє Сіньхуа із посиланням на експерта Головного управління ветеринарних служб держави Адіясурена Тувшинбаяра.

    За словами посадовця, минулого місяця у центрі розведення при Управлінні навколишнього середовища Улан-Батора при загадкових обставинах померли два бобри.

    «Результати лабораторних тестів показали, що причиною смерті став Covid-19», – повідомив експерт.

    Тувшинбаяр також зазначив, що ще у семи бобрів в центрі спостерігалися симптоми штаму «Дельта», а згодом тест на коронавірус показав позитивний результат. Відзначається, що хворим тваринам було надано медичну допомогу та вони одужали.

    Зазначимо, раніше вченим не було відомо про смерті тварин безпосередньо через Covid-19. Проте, Всесвітня організація охорони здоров'я тварин, британське Міністерство з питань навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства, а також американські Центри з контролю і профілактиці захворювань підтверджували, що тварини можуть хворіти на коронавірус, а саме захворювання – передаватися від тварин людині і навпаки.

    Нагадаємо, нещодавно стало відомо, які тварини першими зникнуть внаслідок танення льодовиків.

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    Теги: здоров'я тварини коронавірус
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    Науковці зафіксували перші випадки смерті тварин від коронавірусу