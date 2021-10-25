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    Думки вголос

    Основне джерело сказу в Україні – вуличні коти

    • Ольга Духніч

      Журналіст

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    Якими б милими не були вуличні тварини, завжди зберігайте обережність - Основне джерело сказу в Україні – вуличні коти
    Якими б милими не були вуличні тварини, завжди зберігайте обережність
    фото з відкритих джерел

    Сказ смертельний у 100% випадків, якщо не почати вакцинацію

    Мовою оригіналу

    Когда в сентябре меня укусил дикий котёнок а семейный врач убедил начать вакцинацию от бешенства я отнеслась к этому процессу скептически.

    Мне повезло и котенок который меня укусил спустя 10 дней все еще был жив. Я отнеслась к этому как к забавному приключению.

    А потом я встретилась со своим братом-ветеринаром по образованию, который долго работал со стандартизацией нашей продукции для европейских рынков.

    Так вот он рассказал, что с бешенством в стране все плохо. На европейских картах Украина по бешенству такое себе ярко-алое пятно. Системной работы в диких очагах по видимому нет. Поляки сильно не в востороге, периодически делая рейды в приграничных территориях и раскидывая приманки для животных с вакциной, чтобы как-то обезопаситься.

    Нашу продукцию и наших животных в ЕС тоже принимают учитывая этот фактор. Если для стран Европы животное достаточно вакцинировать раз в 5 лет. То в Украине эта вакцина должна быть для домашних клыкастых ежегодной.

    Теперь главное. Основной источник заражения бешенством для человека – это уличные коты.

    Которых так хочется погладить. Которых любят детки. Вот тот котик, который живет у вас на 5 подъездов и вы все его кормите, он тоже

    Статистика смертей от бешенства в стране небольшая 2-3 человека в год, но возможно не полная.

    Бешенство смертельно в 100% случаев, если не начать вакцинацию.

    Начать ее важно не позже 14 дня от укуса. Прекратить можно, если животное живо 10+ дней и вы об этом имеете точные данные.

    Для заражения достаточно контакта слюны больного животного с кровью, слизистыми глаза. Это может быть совсем небольшой укус.

    Самые опасные укусы ближе к кости.

    Начинать вакцинацию лучше сразу после сомнительного укуса.

    Домашних животных в Украине вакцинируют мало, мало информации о том какэто важно. Еще собак худо-бедно вакцинируют, котов – реже

    Вакцина от бешенства в стране есть.

    Всем не болеть.

    Джерело: блог Ольги Духніч

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: тварини Україна сказ вакцинація
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    Основне джерело сказу в Україні – вуличні коти