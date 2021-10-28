У Канаді літак сів на завантажений автобан (відео)
Під час вимушеної посадки ніхто не постраждав, літак чи автомобілі не зазнали пошкоджень
Пілот та інструктор вирішили посадити літак на 10-смуговий відтинок автостради поблизу Торонто
Поблизу Торонто у Канаді малий пасажирський літак здійснив вимушену посадку на завантажений автобан. Про це повідомляє CBC News.
Відомо, що літак вилетів з аеропорту Маркхаму, що в передмісті Торонто, але за кілька хвилин після злету зазнав технічних складнощів. Зрозумівши, що технічної спроможності повернутися в аеропорт вильоту немає, пілот та інструктор, які перебували на борту, вирішили посадити літак на 10-смуговий відтинок автостради поблизу Торонто.
Під час вимушеної посадки ніхто не постраждав, літак чи автомобілі не зазнали пошкоджень.
Нагадаємо, Саудівська Аравія вперше прийняла літак з Ізраїлю.
До слова, росіянка влаштувала дебош у літаку та покусала стюардесу.