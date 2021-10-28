У Канаді літак сів на завантажений автобан (відео)

Під час вимушеної посадки ніхто не постраждав, літак чи автомобілі не зазнали пошкоджень

Пілот та інструктор вирішили посадити літак на 10-смуговий відтинок автостради поблизу Торонто

Поблизу Торонто у Канаді малий пасажирський літак здійснив вимушену посадку на завантажений автобан. Про це повідомляє CBC News.

Відомо, що літак вилетів з аеропорту Маркхаму, що в передмісті Торонто, але за кілька хвилин після злету зазнав технічних складнощів. Зрозумівши, що технічної спроможності повернутися в аеропорт вильоту немає, пілот та інструктор, які перебували на борту, вирішили посадити літак на 10-смуговий відтинок автостради поблизу Торонто.

Під час вимушеної посадки ніхто не постраждав, літак чи автомобілі не зазнали пошкоджень.

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