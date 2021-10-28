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    У Канаді літак сів на завантажений автобан (відео)

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    Під час вимушеної посадки ніхто не постраждав, літак чи автомобілі не зазнали пошкоджень - У Канаді літак сів на завантажений автобан (відео)

    Під час вимушеної посадки ніхто не постраждав, літак чи автомобілі не зазнали пошкоджень

    фото: Michael Cole / CBC

    Пілот та інструктор вирішили посадити літак на 10-смуговий відтинок автостради поблизу Торонто

    Поблизу Торонто у Канаді малий пасажирський літак здійснив вимушену посадку на завантажений автобан. Про це повідомляє CBC News.

    Відомо, що літак вилетів з аеропорту Маркхаму, що в передмісті Торонто, але за кілька хвилин після злету зазнав технічних складнощів. Зрозумівши, що технічної спроможності повернутися в аеропорт вильоту немає, пілот та інструктор, які перебували на борту, вирішили посадити літак на 10-смуговий відтинок автостради поблизу Торонто.

    Під час вимушеної посадки ніхто не постраждав, літак чи автомобілі не зазнали пошкоджень.

    Нагадаємо, Саудівська Аравія вперше прийняла літак з Ізраїлю.

    До слова, росіянка влаштувала дебош у літаку та покусала стюардесу.

    Теги: Торонто дороги Канада літак аварія
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    У Канаді літак сів на завантажений автобан (відео)