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    Ілон Маск виступив на пропагандистському форумі Кремля

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    Виступ Маска вже викликав осуд з боку російської опозиції - Ілон Маск виступив на пропагандистському форумі Кремля

    Виступ Маска вже викликав осуд з боку російської опозиції

    Фото AP/Susan Walsh

    Серед спікерів заходу були російські посадовці й топові пропагандисти

    Американський підприємець і мільярдер Ілон Маск виступив на російському форумі «Нове знання». Форум організований товариством «Знання», до наглядової ради якого входять Сергій Кирієнко і Володимир Мединський. Серед спікерів заходу заявлені російські чиновники і пропагандисти.

    Захід проводився некомерційною організацією (НКО), до наглядової ради якої входять перший заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко та радник президента РФ Володимир Мединський. Серед спікерів заходу – російські посадовці й топові пропагандисти, передає Еспресо.TV.

    Виступ Маска анонсував Кирієнко.

    Він тривав близько 45 хвилин.

    «Засновник Tesla і SpaceX брав участь у форумі по відеозв’язку, відповідаючи на запитання. Слово йому передав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, який, за словами Маска, і запропонував йому взяти участь у форумі. Ілон Маск серед іншого заявив, що скоро Tesla може вийти на російських ринок», – повідомляє RFI.

    Марафон «Нове знання» проходить 20-22 травня в різних містах Росії. Він організований російським товариством «Знання». До наглядової ради НКО входять Сергій Кирієнко і помічники президента РФ Володимир Мединський, Максим Орєшкін, Андрій Фурсенко. Серед партнерів товариства «Знання» – Слідчий комітет РФ, «Російський союз ветеранів», Російське історичне товариство, офіційні соціологи з Всеросійського центру вивчення громадської думки (рос. «ВЦИОМ»), міністерство науки. Серед основних цілей НКО зазначено, зокрема, «виховання патріотизму в зростаючого покоління».
    Серед спікерів форуму – російські пропагандисти Володимир Соловйов і Маргарита Симоньян, депутат Держдуми Петро Толстой, очільник МЗС Росії Сергій Лавров, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, особистий духовник Путіна, митрополит Тихон (Шевкунов), актор Володимир Машков, який подав заявку на участь в праймеріз «Єдиної Росії» з відбору кандидатів в депутати Держдуми, та інші діячі російської культури, які відкрито підтримують режим правління Володимира Путіна.

    Виступ Маска вже викликав осуд з боку російської опозиції.

    «Форум «Нове знання» - це не про таланти і креатив росіян, цей форум – інструмент держпіару, держпропаганди, інструмент підтримки міфу, що в сучасній Росії, яка загрузла в корупції і брехні, ще можливий розвиток науки і технологій. Я впевнена, що жодного розвитку технологій й науки в умовах тотальної корупції і беззаконня статися не може, а форум – просто красива обгортка і пил в очі», – заявила з цього приводу політикиня, юристка ФБК Любов Соболь.

    Теги: Росія марафон пропаганда Сергій Лавров Tesla Ілон Маск SpaceX актор радник
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    Ілон Маск виступив на пропагандистському форумі Кремля