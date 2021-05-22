Ілон Маск виступив на пропагандистському форумі Кремля
Виступ Маска вже викликав осуд з боку російської опозиції
Серед спікерів заходу були російські посадовці й топові пропагандисти
Американський підприємець і мільярдер Ілон Маск виступив на російському форумі «Нове знання». Форум організований товариством «Знання», до наглядової ради якого входять Сергій Кирієнко і Володимир Мединський. Серед спікерів заходу заявлені російські чиновники і пропагандисти.
Захід проводився некомерційною організацією (НКО), до наглядової ради якої входять перший заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко та радник президента РФ Володимир Мединський. Серед спікерів заходу – російські посадовці й топові пропагандисти, передає Еспресо.TV.
Виступ Маска анонсував Кирієнко.
Він тривав близько 45 хвилин.
«Засновник Tesla і SpaceX брав участь у форумі по відеозв’язку, відповідаючи на запитання. Слово йому передав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, який, за словами Маска, і запропонував йому взяти участь у форумі. Ілон Маск серед іншого заявив, що скоро Tesla може вийти на російських ринок», – повідомляє RFI.
Виступ Маска вже викликав осуд з боку російської опозиції.
«Форум «Нове знання» - це не про таланти і креатив росіян, цей форум – інструмент держпіару, держпропаганди, інструмент підтримки міфу, що в сучасній Росії, яка загрузла в корупції і брехні, ще можливий розвиток науки і технологій. Я впевнена, що жодного розвитку технологій й науки в умовах тотальної корупції і беззаконня статися не може, а форум – просто красива обгортка і пил в очі», – заявила з цього приводу політикиня, юристка ФБК Любов Соболь.