США очікують продовження міцної співпраці з Україною на морі

Вашингтон підтримує продовження співпраці з Україною

У Національний день мореплавства, який у США відзначають 22 травня, американське посольство повідомило, що Вашингтон підтримує продовження співпраці з Україною на морі.

Про це написало у Twitter посольства США в Україні.

«Ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США «Гамільтон» до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 27 квітня, вперше з 2008 року у Чорне море увійшов військовий катер берегової охорони США.

10 травня американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton зайшов в Одесу. Вранці 8 травня на зустріч з фрегатом вийшов флагман української Морської охорони корвет BG50 «Григорій Куроп'ятников».

За інформацією ДПСУ, маневри проводилися більш ніж в 100 милях від Одеси під час 4-бального шторму, у той час, як кораблі окупантів РФ намагалися перешкоджати навчанням.

Американський фрегат на початку квітня вийшов з США, подолав Атлантику, відвідав американську військово-морську базу Рота, що в Іспанії і базу у Неаполі.

Це перший візит корабля американської берегової охорони, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

USCGC Hamilton – четвертий фрегат типу Legend, введений до складу берегової охорони у грудні 2014 року.

Також прикордонники показали, як кораблі РФ перешкоджали українсько-американським навчанням.