Лист Ейнштейна зі знаменитою формулою пішов з молотка за $1,2 млн

Раніше було відомо тільки про три екземпляри рівняння, написані власноруч видатним вченим, а проданий лист – четвертий

На аукціоні в США продали рукописний лист німецького вченого Альберта Ейнштейна, у якому він описав одне з найбільш своїх відомих відкриттів – формулу співвідношення енергії та маси (E = mc²). Про це пише BBC.

Лист продали на RR Auction за $1,2 млн. Написаний німецькою мовою та датований 26 жовтня 1946 роком, він адресований польсько-американському фізику Людвіку Зільберштейну, який заперечував деякі теорії Ейнштейна. Цей лист був частиною особистого архіву Зільберштейна, що продали його нащадки.

Фахівці стверджують, що було відомо тільки про три екземпляри рівняння, написані власноруч видатним вченим, а цей лист – четвертий.

Рівняння (енергія дорівнює масі, помноженій на квадрат швидкості світла) змінило фізику, довівши, що час не є абсолютним, а маса і енергія еквівалентні. Вперше воно було опубліковане в науковій роботі Ейнштейна в 1905 році.

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