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Польща додатково замовила для своєї армії 70 тис. гвинтівок Grot

Альона Боженко
glavcom.ua
Польща додатково замовила для своєї армії 70 тис. гвинтівок Grot
Польща додатково замовила партію гвинтівок Grot
фото ілюстративне

Для потреб Збройних сил Польщі загалом закуплено вже близько 100 тис. автоматичних гвинтівок Grot

Польська армія отримає на озброєння ще майже 70 тис. автоматичних гвинтівок Grot. Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що відповідну угоду з виробником підписав у понеділок міністр національної оборони Маріуш Блащак.

«Це хороші, перевірені гвинтівки. Їх добре оцінюють у польській армії, а також військовослужбовці української армії... Вони позитивно зарекомендували себе в бою. Це найважливіший тест, який пройшла гвинтівка Grot», – підкреслив Блащак.

Відповідно до угоди, польський збройовий завод «Лучник» із Радома виготовить для армії до кінця 2026 року майже 70 тис. гвинтівок Grot. Таким чином, з урахуванням попередніх угод, для потреб Збройних сил Польщі загалом закуплено вже близько 100 тис. автоматичних гвинтівок цього типу.

Блащак повідомив, що в наступні тижні буде підписано ще декілька угод на купівлю автоматичних гвинтівок Grot – з огляду на заплановане збільшення чисельності армії до 300 тис. військовослужбовців (на сьогодні вона становить майже 164 тис.).

За його словами, польська армія посилює оборонні спроможності, аби «відлякати агресора». Міністр підкреслив, що Польща хоче миру, але для цього «мусить готуватися до війни».

Grotмодульна штурмова гвинтівка розроблена в 2017 році польським підприємством Fabryka Broni «Łucznik» для Військ територіальної оборони Польщі. З 2022 року постачається до України в рамках матеріальної допомоги. 10 червня 2022 року за інформацією Прикордонної служби Республіки Польщі та Fabryka Broni «Łucznik» Radom підписали контракт на поставку останньої конструкції (третього покоління) для прикордонних військ. Тож офіцери прикордонної служби мають отримати карабін Grot у версії C16 FB-A2, калібру 5,56×45 мм, з подовженим дулом, новим затвором та модифікованим прикладом.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки схвалили продаж 116 бойових танків Abrams Польщі.

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Теги: росія Польща міністр армія завод гвинтівка озброєння

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