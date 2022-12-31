Чи продовжить Польща надавати Україні підтримку у війні з РФ – заява Моравецького

Моравецький сподівається, що 2023 рік буде роком перемоги і миру

У новому 2023 році Варшава продовжить надавати Києву підтримку в боротьбі з російською агресією. Відповідну заяву у своєму Twitter зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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«Кінець року не є кінцем польської допомоги для України. Ми всі сподіваємося, що 2023 рік буде роком перемоги і миру», – зазначив політик.

The end of the year is not the end of Polish aid for Ukraine. We all hope that 2023 will be a year of victory and peace! https://t.co/yCnohqVMwT Будь ласка, читайте текст після реклами December 30, 2022

Таким чином Моравецький відповів на пост глави українського уряду Дениса Шмигаля з подякою для Польщі за передачу чергової партії терміналів супутникового зв'язку Starlink.

До слова, Мінцифри пояснило, чому Маск невдоволений використанням Starlink в Україні – українці використовують значно більший трафік, аніж інші.

Нагадаємо, раніше компанія SpaceX Ілона Маска заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України та просить Пентагон взяти витрати на себе.

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На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну глава компанії SpaceX Ілон Маск відхилив запит української сторони на підключення до системи супутникового інтернету Starlink на окупованих Росією територіях. Після цього і скандальних заяв про можливі умови миру з країною-терористкою РФ українці відреагували на зміну політики Маска щодо України.

Проте пізніше Ілон Маск заявив, що продовжить оплачувати послуги Starlink для України.

Як відомо, в Україні з’являться публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії. Для створення точок буде використана частина з 1 570 терміналів Starlink, які Україна отримала від Польщі.