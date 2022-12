Чи продовжить Польща надавати Україні підтримку у війні з РФ – заява Моравецького

У новому 2023 році Варшава продовжить надавати Києву підтримку в боротьбі з російською агресією. Відповідну заяву у своєму Twitter зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Кінець року не є кінцем польської допомоги для України. Ми всі сподіваємося, що 2023 рік буде роком перемоги і миру», – зазначив політик.

The end of the year is not the end of Polish aid for Ukraine. We all hope that 2023 will be a year of victory and peace! https://t.co/yCnohqVMwT