Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща визнала Росію державою-спонсором тероризму

Юрій Лящук
glavcom.ua
Польща визнала Росію державою-спонсором тероризму
РФ здійснює акти терору проти України
фото з відкритих джерел

Депутати закликали уряд і надалі працювати над розширенням санкцій проти Росії та нарощувати підтримку України

Сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму, разом із запропонованою партією PiS поправкою щодо Смоленської катастрофи.

Ініціативу у середу, 14 грудня, підтримала більшість депутатів у польському Сеймі, віддавши 231 «за».

На попередній сесії Сейм мав проголосувати за резолюцію про визнання Росії країною, яка підтримує тероризм. Під час вечірніх дебатів представники клубів одностайно висловилися за резолюцію, зміст якої було попередньо узгоджено. Однак у ході обговорення до проєкту було внесено поправку від ПіС, що викликало заперечення з боку опозиції. У результаті опозиційні депутати не брали участі у голосуванні, порушивши кворум.

Під час наступного голосування Сейм ухвалив резолюцію з поправкою. Він був схвалений 14 грудня 231 голосом із 234 виборців.

«Російська Федерація та її збройні структури та формування здійснюють акти терору проти об’єктів громадянської інфраструктури, масові розстріли та викрадення людей, сексуальне насильство та тортури, відрив дітей від сімей з метою їх русифікації, масову депортацію населення, примусовий призов громадян України до російських збройних сил та крадіжку майна», – йдеться у повідомленні.

Тим самим депутати закликали уряд і надалі працювати над розширенням санкцій проти Росії та нарощувати підтримку України.

До слова, триває 295 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Читайте також: Вечірній терор рашистів: у деокупованому Херсоні прогриміли вибухи
Теги: росія Польща війна тероризм Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держдума готує неприємний сюрприз для росіян, які втекли від мобілізації
Держдума готує неприємний сюрприз для росіян, які втекли від мобілізації
Вчора, 17:23
Арестович: «Зеки виграли час, щоб армія РФ підготувала нові резервні підрозділи»
Арестович повідомив, на коли Росія готує серйозну атаку
Вчора, 16:24
Хлопчику було 8 років
Росія вбила 8-річного хлопчика у Херсоні – Зеленський
Вчора, 22:28

Політика

Дев’ятий пакет санкцій проти Росії: країни ЄС знову зайшли в глухий кут
Дев’ятий пакет санкцій проти Росії: країни ЄС знову зайшли в глухий кут
Польща визнала Росію державою-спонсором тероризму
Польща визнала Росію державою-спонсором тероризму
В Росії почалась істерика через передачу Україні систем Patriot
В Росії почалась істерика через передачу Україні систем Patriot
У мережі з'явилось провокативне відео з палати Саакашвілі
У мережі з'явилось провокативне відео з палати Саакашвілі
Україна має отримати вирішальну перевагу над РФ: союзники шукають варіанти – ЗМІ
Україна має отримати вирішальну перевагу над РФ: союзники шукають варіанти – ЗМІ
Чехія визнала Голодомор геноцидом українців
Чехія визнала Голодомор геноцидом українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
«Росія здохне до літа»: Арестович назвав причину краху РФ
21K
З'явилося відео моменту прильоту ракети по Херсонській ОВА
20K
Росіяни в ефірі заспівали українською, а тоді придумали виправдання (відео) 
14K
Шольц пояснив, як прорахувався Путін та дав обіцянку Україні
13K
Міноборони пояснило, чому приховує втрати у війні
12K
Головне за ніч: Росія атакує Київ «Шахедами» та системи Patriot прибудуть в Україну

Новини

Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
Вчора, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
Вчора, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
Вчора, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Вчора, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
13 грудня, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
13 грудня, 10:37

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту