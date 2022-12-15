Польща визнала Росію державою-спонсором тероризму

Депутати закликали уряд і надалі працювати над розширенням санкцій проти Росії та нарощувати підтримку України

Сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму, разом із запропонованою партією PiS поправкою щодо Смоленської катастрофи.

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Ініціативу у середу, 14 грудня, підтримала більшість депутатів у польському Сеймі, віддавши 231 «за».

На попередній сесії Сейм мав проголосувати за резолюцію про визнання Росії країною, яка підтримує тероризм. Під час вечірніх дебатів представники клубів одностайно висловилися за резолюцію, зміст якої було попередньо узгоджено. Однак у ході обговорення до проєкту було внесено поправку від ПіС, що викликало заперечення з боку опозиції. У результаті опозиційні депутати не брали участі у голосуванні, порушивши кворум.

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Під час наступного голосування Сейм ухвалив резолюцію з поправкою. Він був схвалений 14 грудня 231 голосом із 234 виборців.

«Російська Федерація та її збройні структури та формування здійснюють акти терору проти об’єктів громадянської інфраструктури, масові розстріли та викрадення людей, сексуальне насильство та тортури, відрив дітей від сімей з метою їх русифікації, масову депортацію населення, примусовий призов громадян України до російських збройних сил та крадіжку майна», – йдеться у повідомленні.

Тим самим депутати закликали уряд і надалі працювати над розширенням санкцій проти Росії та нарощувати підтримку України.

До слова, триває 295 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.