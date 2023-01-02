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Польща готова прихистити в себе культурні об'єкти з України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща готова прихистити в себе культурні об'єкти з України
фото ілюстративне

Заступник міністра культури Польщі заявив, що в країні вже підготовлено склади в бібліотеках, архівах і музеях, де можна розмістити рухомі колекції

Влада Польщі готова прийняти твори мистецтва з України в разі, якщо українська сторона вирішить їх вивезти для збереження в разі бойових дій. Про це повідомив заступник міністра культури та національної спадщини Польщі Ярослав Селлін «Польського радіо».

«Ми підготували склади в бібліотеках, архівах і музеях, готові прийняти рухомі колекції, якщо українці вирішать їх вивезти», – зазначив Селлін.

Як приклад заступник міністра Польщі навів колекцію картин Яцека Мальчевського зі львівської колекції, яку тепер можна побачити в Національному музеї в Познані. Проте він зазначив, що українці, вважають за краще розподіляти роботи на власній території, там, де це безпечно, хоча ракетні обстріли несуть загрозу всій території Україні.

«Ми також за допомогою українців проводимо інвентаризацію всіх об’єктів, знищених росіянами», – додав він.

Раніше повідомлялося, що постійний представник Польщі в ООН Кшиштоф Щерський вважає, що західні спроби зберегти обличчя президенту РФ лише остаточно доб'ють міжнародний порядок, який склався після Другої світової війни.

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Теги: росія культура війна Україна Польща

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