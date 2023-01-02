Польща готова прихистити в себе культурні об'єкти з України

Заступник міністра культури Польщі заявив, що в країні вже підготовлено склади в бібліотеках, архівах і музеях, де можна розмістити рухомі колекції

Влада Польщі готова прийняти твори мистецтва з України в разі, якщо українська сторона вирішить їх вивезти для збереження в разі бойових дій. Про це повідомив заступник міністра культури та національної спадщини Польщі Ярослав Селлін «Польського радіо».

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«Ми підготували склади в бібліотеках, архівах і музеях, готові прийняти рухомі колекції, якщо українці вирішать їх вивезти», – зазначив Селлін.

Як приклад заступник міністра Польщі навів колекцію картин Яцека Мальчевського зі львівської колекції, яку тепер можна побачити в Національному музеї в Познані. Проте він зазначив, що українці, вважають за краще розподіляти роботи на власній території, там, де це безпечно, хоча ракетні обстріли несуть загрозу всій території Україні.

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«Ми також за допомогою українців проводимо інвентаризацію всіх об’єктів, знищених росіянами», – додав він.

Раніше повідомлялося, що постійний представник Польщі в ООН Кшиштоф Щерський вважає, що західні спроби зберегти обличчя президенту РФ лише остаточно доб'ють міжнародний порядок, який склався після Другої світової війни.