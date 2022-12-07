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США схвалили поставки Польщі бойових танків Abrams

Альона Боженко
glavcom.ua
США схвалили поставки Польщі бойових танків Abrams
США погодились продати Польщі 116 танків Abrams
фото ілюстративне

Перші поставки бойових танків до Польщі можливі вже наступного року

Сполучені Штати Америки схвалили продаж 116 бойових танків Abrams Польщі. Про це повідомив Міністр оборони Маріуш Блащак у Twitter.

За словами міністра, перші поставки бойових танків можливі вже в 2023 році. 

«Черговий крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу ЗС Польщі позаду Держдепартамент США  схвалив продаж Польщі додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами. Починаємо переговори щодо ціни. Перші поставки можливі в 2023 році. Сильна армія – в безпеці Польща», – написав Маріуш Блащак.

M1 Abrams – це основний бойовий танк США, який серійно випускають з 1980 року. Є одним з найбільш важких танків - його вага становить 66,8 т. Максимальна швидкість - 68 км/год. Він стоїть на озброєнні армії і морської піхоти Сполучених Штатів Америки, а також збройних сил інших країн. 

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина відмовилася передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

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Теги: США Польща міністр армія

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