США схвалили поставки Польщі бойових танків Abrams

Сполучені Штати Америки схвалили продаж 116 бойових танків Abrams Польщі. Про це повідомив Міністр оборони Маріуш Блащак у Twitter.

За словами міністра, перші поставки бойових танків можливі вже в 2023 році.

«Черговий крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу ЗС Польщі позаду Держдепартамент США схвалив продаж Польщі додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами. Починаємо переговори щодо ціни. Перші поставки можливі в 2023 році. Сильна армія – в безпеці Польща», – написав Маріуш Блащак.

Za nami kolejny krok na drodze do zwiększania pancernego potencjału Sił Zbrojnych RP.Departament Stanu 🇺🇸wyraził zgodę na sprzedaż 🇵🇱dodatkowych 116 czołgów Abrams wraz z amunicją.Przystępujemy do negocjacji cenowych. Pierwsze dostawy możliwe w 2023r.Silne wojsko to bezpieczna 🇵🇱 pic.twitter.com/kmJCiTVpRp