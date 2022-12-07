США схвалили поставки Польщі бойових танків Abrams
Перші поставки бойових танків до Польщі можливі вже наступного року
Сполучені Штати Америки схвалили продаж 116 бойових танків Abrams Польщі. Про це повідомив Міністр оборони Маріуш Блащак у Twitter.
За словами міністра, перші поставки бойових танків можливі вже в 2023 році.
«Черговий крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу ЗС Польщі позаду Держдепартамент США схвалив продаж Польщі додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами. Починаємо переговори щодо ціни. Перші поставки можливі в 2023 році. Сильна армія – в безпеці Польща», – написав Маріуш Блащак.
Za nami kolejny krok na drodze do zwiększania pancernego potencjału Sił Zbrojnych RP.Departament Stanu 🇺🇸wyraził zgodę na sprzedaż 🇵🇱dodatkowych 116 czołgów Abrams wraz z amunicją.Przystępujemy do negocjacji cenowych. Pierwsze dostawy możliwe w 2023r.Silne wojsko to bezpieczna 🇵🇱 pic.twitter.com/kmJCiTVpRp— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 6, 2022
Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина відмовилася передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot.
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