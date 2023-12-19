Африканське золото принесло Росії близько $2,5 млрд – RFI

У ЦАР «вагнерівці» отримали ексклюзивні права на видобуток на найбільшому в країні руднику Ндассіма

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяльність приватної військової компанії «Вагнер» у Африці могла принести в російський бюджет близько 2,5 млрд дол. Зокрема дохід у розмірі 114 млн дол. на місяць бойовикам приносило золото, яке добувалося на континенті під їхніми контролем. Про це повідомляє «Міжнародне французьке радіо» (RFI) з посиланням на аналітичний центр The Blood Gold.

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«Видобуте у Судані, Центральноафриканській Республіці і Малі золото, яке відмивалося на міжнародних ринках, прямо і побічно фінансувало війну Росії проти України», – йдеться у звіті аналітиків.

За даними американської розвідки, у Малі близько 1000 російських найманців, які знаходяться у країні для боротьби з джихадистськими угрупованнями та захисту військової хунти, що перебуває при владі. Бойовики отримують від місцевих військових 10,8 млн дол. на місяць готівкою. Доходи хунти залежать від невеликої кількості міжнародних гірничодобувних компаній. Серед них – канадська Barrick Gold, головний платник податків країни, яка тільки за перше півріччя 2023 року виплатила владі Бамако 206 млн дол.

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Дослідники вказують, що у ЦАР «вагнерівці» отримали ексклюзивні права на видобуток на найбільшому в країні руднику Ндассіма. Наразі обсяг видобутку золота на цьому руднику оцінюють у 290 млн дол. в на рік.

А в Судані «Вагнер» контролює великий золотопереробний завод. Також бойовики стали основними покупцями та експортерами необробленого золота. Попри численні свідчення масштабної торгівлі, яку протягом понад десяти років вели пов'язані з Кремлем структури, статистика зовнішньої торгівлі Судану показує, що офіційний експорт золота в Росію дорівнює нулю. Однак дані Суданського центрального банку, отримані CNN, свідчать про те, що в країні пропало щонайменше 32,7 тонни золота 2021 року. Основним джерелом цього дефіциту називається контрабанда золота, якою займається ПВК «Вагнер».

«Цей прибутковий бізнес російських найманців в Африці, крім підживлення військової машини Росії, також призводить до дестабілізації регіону і підриває західний вплив у цих країнах, прямо і побічно сприяючи збільшенню кількості біженців, які просять притулку в Європі», - наголошують дослідники The Blood Gold.

Аналітики зазначають, що бізнес «вагнерівців» процвітає на тлі порушень у Малі, кривавої громадянської війни в Судані, а також загибелі десятків тисяч людей по всій Африці та в Україні.

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Нагадаємо, раніше російські ЗМІ опублікували доповідь проєкту All Eyes On Wagner про діяльність найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» у Малі протягом року перебування воєнізованого формування у цій африканській країні. Згідно з доповіддю, російські найманці чинили масові вбивства, зґвалтування, пограбування та напади на мирних жителів.

Сполучені Штати та європейські країни повинні визнати ПВК «Вагнер» іноземною терористичною організацією через злочини найманців в Африці.