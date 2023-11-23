РФ вперше визнала «вагнерівців» ветеранами: оцінка британської розвідки

Міноборони Росії запровадило нову систему, яка дозволяє ветеранам «Вагнера» отримувати премії

Групі ветеранів «Вагнера» 14 листопада 2023 року видали офіційні документи, що посвідчують особу. Це перший випадок, коли «вагнерівців» офіційно визнали ветеранами. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

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«Міністерство оборони Росії запровадило нову систему, яка дозволяє ветеранам «Вагнера» отримувати посвідчення ветерана та відповідні премії. Нещодавно частину групи «Вагнера» включили до командної структури Росгвардії», – йдеться в повідомленні.

На думку британських розвідників, це, найімовірніше, сигналізує про реабілітацію деяких елементів «Вагнера» російською владою.

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«Це сталося після тривалого періоду невизначеності щодо того, як Кремль і керівництво міноборони ставитиметься до персоналу «Вагнера» після заколоту та невдалого «Маршу за справедливість» у червні 2023 року», – додали в міноборони.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, Росія намагається посилити контроль за приватною військовою компанією «Вагнер». Станом на кінець жовтня 2023 року великі елементи ПВК, імовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії і відновили активний рекрутинг. Цей підрозділ «Вагнера», ймовірно, очолює Павел Пригожин, син покійного власника «Вагнера» Євгенія Пригожина.

Раніше повідомлялося, що окупанти формують нові підрозділи Росгвардії з колишніх членів ПВК «Вагнер» для проведення контрдиверсійних заходів на тимчасово окупованих територіях України.

Зазначимо, після невдалої спроби заколоту приватної військової компанії «Вагнер» Кремль продовжує використовувати її найманців.