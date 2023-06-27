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«Вагнерівці» вчать солдатів в Африці відрізати кінцівки та спалювати людей заживо − New York Times

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Вагнерівці» вчать солдатів в Африці відрізати кінцівки та спалювати людей заживо − New York Times
Найманці також навчають африканських солдатів методам шпигунства та допитів і рукопашному бою
фото ілюстративне

За п’ять років «Вагнер» став контролювати значну частину військового та політичного апарату Африки

Сполучені Штати та європейські країни повинні визнати ПВК «Вагнер» іноземною терористичною організацією через злочини найманців в Африці. Таку рекомендацію дала американська організація The Sentry, яка займається питаннями континенту, передає The New York Times.

Зазначається, що найманці воюють проти джихадистських угруповань у західноафриканській державі Малі та підтримують генералів у Судані − в обмін на доступ до природних ресурсів і політичний вплив. Проте найбільше вагнерівців фіксують у ЦАР – одній з найбідніших країн світу.

Група задокументувала зловживання, скоєні ПВК у Центральноафриканській Республіці, які можуть «становити воєнні злочини та злочини проти людства». Вагнерівці також відповідальні за масові вбивства та тортури у цій африканській країні, а зґвалтування є «основною місією» групи під час військових операцій.

«Інструктори» «Вагнера» прибули туди в 2018 році з офіційною метою допомогти його військовим відвоювати території, де домінували повстанські групи. За п’ять років «Вагнер» став контролювати значну частину військового та політичного апарату країни, вирубувати ліси, видобувати золото та алмази та вбивати мирних жителів.

Згідно з даними організації, солдати національної армії Центральної Африки, треновані оперативниками «Вагнера», «вчаться відрізати кінцівки, висмикувати нігті, різати плоть ножами та спалювати людей заживо, обливши перед тим їх пальним».

«Центральноафриканська Республіка стала лабораторією терору Групи Вагнера», − сказала Наталія Духан, старший слідчий Sentry.

Тренування у ЦАР тривають від одного до шести місяців. Найманці також навчають африканських солдатів методам шпигунства та допитів і рукопашному бою. Вони також наказують місцевим зачищати цілі громади, які можуть заважати видобуванню.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ опублікували доповідь проєкту All Eyes On Wagner про діяльність найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» у Малі протягом року перебування воєнізованого формування у цій африканській країні. Згідно з доповіддю, російські найманці чинили масові вбивства, зґвалтування, пограбування та напади на мирних жителів.

Теги: Африка росія ПВК «Вагнер»

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