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«Вагнерівець» у Казахстані отримав тюремний вирок за участь у війні проти України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Вагнерівець» у Казахстані отримав тюремний вирок за участь у війні проти України
фото ілюстративне

Олексій Шомполов побачив оголошення в соціальній мережі про високооплачувану роботу на території Російської Федерації, а його відправили на війну

У Казахстані суд відправив до в'язниці колишнього найманця ПВК «Вагнера». Він раніше воював проти ЗСУ на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє казахстанська служба «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода».

У березні цього року Олексій Шомполов побачив оголошення в соціальній мережі про високооплачувану роботу на території Російської Федерації. Йому повідомили, що працевлаштування пов'язане зі вступом до лав приватної військової компанії «Вагнера» для участі в бойових діях РФ на території України.

Погодившись на цю роботу, того ж місяця він виїхав до Росії. Після прибуття в розташування навчально-тренувального табору військових найманців ПВК «Вагнера», як повідомляється, уклав контракт про вступ до їхніх лав «як військовий найманець» для подальшої участі в бойових діях.

У суді він розповів, що його розподілили в артилерію, з 27 квітня до 13 травня він заряджав гармату «Д-20».

У травні цього року чоловік перетнув російсько-український кордон і брав участь як найманець у Бахмутському районі на території України в бойовому артилерійському підрозділі, виконуючи накази щодо заряду гармати-гаубиці.

Пізніше потрапив під артилерійський обстріл ЗСУ, отримавши осколкове проникаюче поранення руки, його госпіталізували і комісували. Згодом він повернувся в Казахстан.

34-річного жителя селища Топар Карагандинської області Олексія Шомполова засуджено до шести років восьми місяців позбавлення волі за участь у війні Росії проти України.

Термін покарання обчислюється з травня 2023 року, з моменту взяття під варту.

Згідно із законодавством Казахстану, обвинувачення в «найманстві» передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 10 років в'язниці з конфіскацією майна або без.

Нагадаємо, 1 листопада в Узбекистані суд вперше виніс вирок за участь у війні в Україні.

Теги: суд ПВК «Вагнер» Казахстан війна

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