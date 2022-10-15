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Нацбанк анонсував початок роботи місії МВФ в Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Нацбанк анонсував початок роботи місії МВФ в Україні
НБУ анонсував початок роботи місії МВФ в Україні
фото з відкритих джерел

Делегація Національного банку зустрілася членами місії МВФ

У Вашингтоні продовжується підготовча робота з представниками місії МВФ.  Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Приділили увагу порядку денному спільної роботи у Відні, що відбудеться вже наступного тижня», – йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, також обговорили «макроекономічні тенденції, ситуацію на внутрішніх фінансових ринках, трансмісію зміни облікової ставки в дохідності ринкових інструментів та розвиток боргових залучень уряду на внутрішньому ринк».

Від Національного банку участь у Щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку беруть заступники голови Сергій Ніколайчук і Юрій Гелетій та начальник Управління європейської інтеграції та міжнародних програм Володимир Кучин.

Нагадаємо, виділений МВФ новий пакет фінансування України на $1,3 млрд за програмою Rapid Financing Instrument (RFI) має задовольнити потреби платіжного балансу України. А також підтримати кредитоспроможність.

Раніше Світовий банк оцінив економічні перспективи України. За підсумками 2022 року економіка країни скоротиться на 35%, проте вже наступного року покаже позитивну динаміку.

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Теги: МВФ Нацбанк гроші

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