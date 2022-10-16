Світовий банк зробив невтішний прогноз щодо України

Експерти вважають, що зимовий період може стати особливо важким для українців

Світовий банк прогнозує, що 25% населення України житимуть у бідності до кінця року

Рівень бідності в Україні зросте в десятикратному розмірі, а напади Російської Федерації тільки ускладнюють економічну ситуацію. Про це заявив регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі в інтерв’ю Reuters.

За його прогнозом, 25% населення України житимуть у бідності до кінця року, тоді як до війни їх було лише трохи більше ніж 2%. Банерджі вважає, що до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.

Зимовий період може стати особливо важким для українців. За його словами, зруйновані будинки та критична інфраструктура можуть спричинити ще одну хвилю внутрішньої міграції.

Президент Володимир Зеленський нещодавно сказав міжнародним донорам, що Україні потрібно близько $55 мільярдів. З них $38 мільярдів, щоб покрити дефіцит бюджету наступного року і ще $17 мільярдів – для відновлення критичної інфраструктури, серед якої школи, житло та енергетичні об'єкти.

Банерджі зазначив, що Україна вже скоротила свої бюджетні плани до мінімуму. Зараз кошти йдуть тільки на фінансування зарплат і пенсій, військових витрат і обслуговування внутрішнього боргу.

На його думку, якщо Україні не вдасться отримати достатню підтримку, їй доведеться або друкувати більше грошей, що явно вплине на рівень інфляції або ще більше скорочувати соціальні витрати.

Нагадаємо, на початку жовтня Світовий банк оголосив про виділення додаткових $530 мільйонів на допомогу Україні для задоволення нагальних потреб, спричинених вторгненням Росії в Україну