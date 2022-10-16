Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Світовий банк зробив невтішний прогноз щодо України

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Світовий банк зробив невтішний прогноз щодо України
Експерти вважають, що зимовий період може стати особливо важким для українців
фото з відкритих джерел

Світовий банк прогнозує, що 25% населення України житимуть у бідності до кінця року

Рівень бідності в Україні зросте в десятикратному розмірі, а напади Російської Федерації тільки ускладнюють економічну ситуацію. Про це заявив регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі в інтерв’ю Reuters

За його прогнозом, 25% населення України житимуть у бідності до кінця року, тоді як до війни їх було лише трохи більше ніж 2%. Банерджі вважає, що до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%. 

Зимовий період може стати особливо важким для українців. За його словами, зруйновані будинки та критична інфраструктура можуть спричинити ще одну хвилю внутрішньої міграції.

Президент Володимир Зеленський нещодавно сказав міжнародним донорам, що Україні потрібно близько $55 мільярдів. З них $38 мільярдів, щоб покрити дефіцит бюджету наступного року і ще $17 мільярдів – для відновлення критичної інфраструктури, серед якої школи, житло та енергетичні об'єкти.

Банерджі зазначив, що Україна вже скоротила свої бюджетні плани до мінімуму. Зараз кошти йдуть тільки на фінансування зарплат і пенсій, військових витрат і обслуговування внутрішнього боргу.

На його думку, якщо Україні не вдасться отримати достатню підтримку, їй доведеться або друкувати більше грошей, що явно вплине на рівень інфляції або ще більше скорочувати соціальні витрати.

Нагадаємо, на початку жовтня Світовий банк оголосив про виділення додаткових $530 мільйонів на допомогу Україні для задоволення нагальних потреб, спричинених вторгненням Росії в Україну

Теги: Світовий банк

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська економіка вже наступного року покаже позитивну динаміку
Очікується позитивна динаміка. Світовий банк оцінив економічні перспективи України
5 жовтня, 01:14
Загалом внаслідок війни зруйновано понад 1,7 млн ліній фіксованого зв’язку
Світовий банк підрахував збитки українського телеком-ринку від війни
28 липня, 14:39
У червні «Укрзалізниці» не вдалося наростити експорт зернових через логістичні обмеження
Світовий банк надасть «Укрзалізниці» $200 млн для нарощування експорту зерна
6 липня, 07:45

Економіка

Світовий банк зробив невтішний прогноз щодо України
Світовий банк зробив невтішний прогноз щодо України
Польща поновила прокачування нафти трубопроводом «Дружба»
Польща поновила прокачування нафти трубопроводом «Дружба»
Санкції в дії: доходи Росії від продажу нафти зменшилися на $3,2 млрд
Санкції в дії: доходи Росії від продажу нафти зменшилися на $3,2 млрд
Danone йде з Росії
Danone йде з Росії
США можуть завдати ще сильнішого економічного удару по Росії, – Politico
США можуть завдати ще сильнішого економічного удару по Росії, – Politico
Росія пригрозила виходом із «зернової угоди»
Росія пригрозила виходом із «зернової угоди»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Арестович жорстко відповів Данілову: якщо я почну розповідати, то він пошкодує
122K
Арестович розповів, що насправді замислив Лукашенко
51K
Арестович розповів про плани Путіна щодо повторного нападу на Київ
35K
Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста оголошено нагороду в $20 тис.
17K
16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
15K
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту