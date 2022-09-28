Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Слідом за приватними, держбанки Туреччини вийшли з російської платіжної системи «Мир»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Слідом за приватними, держбанки Туреччини вийшли з російської платіжної системи «Мир»
фото з відкритих джерел

Йдеться про Ziraat Bankası, Vakifbank та Halkbank

Державні банки Туреччини відмовилися від роботи з російською платіжною системою «Мир». Раніше це зробили приватні банки. Про це повідомляє турецький телеканал NTV.

«Слідом за приватними банками, що працюють в Туреччині, державні банки також вийшли з російської платіжної системи «Мир», – повідомляє телеканал.

Вказується, що після попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему «Мир»”, банки İş Bankası та Denizbank вийшли з системи.

За ними аналогічне рішення прийняли три державні банки. Мова йде про Ziraat Bankası, Vakifbank та Halkbank.

Нагадаємо, найбільший за розміром активів приватний банк Туреччини Isbank припинив обслуговувати російські банківські картки «Мир», які використовують туристи з РФ, після попередження США. Наразі картки «Мир» обслуговують ще чотири турецькі банки. Президент Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з Путіним 5 серпня переконував, що система сприяла розвитку туризму між двома країнами.

На початку вересня карти «Мир» приймалися в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Можливість прийому карток також опрацьовувалась з Іраном, Кубою, Єгиптом та Венесуелою.

НСПК, яка є оператором карток «Мир», була створена російською владою в 2014 році після введення проти Росії низки санкцій. НСПК оголосила про початок емісії перших карток «Мир» у грудні 2015 року.

Теги: росія Реджеп Таїп Ердоган Туреччина банк санкції президент

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччина може перестати приймати російські банківські картки 
Financial Times: Туреччина готує болючий сюрприз росіянам 
15 вересня, 14:13
Тренажерна підготовка для пілотів є обов'язковою
Туреччина відмовилась навчати російських пілотів. Чим це загрожує авіації РФ?
20 вересня, 07:46
Звільнені з полону командири «Азову» наразі перебувають у Туреччині
В яких умовах Туреччина утримує звільнених з полону «азовців»: Банкова оприлюднила подробиці
25 вересня, 17:43

Економіка

Витік газу з «Північного потоку»: все, що наразі відомо 
Витік газу з «Північного потоку»: все, що наразі відомо 
Слідом за приватними, держбанки Туреччини вийшли з російської платіжної системи «Мир»
Слідом за приватними, держбанки Туреччини вийшли з російської платіжної системи «Мир»
ЦРУ попереджало Німеччину про диверсії на «Північних потоках» – ЗМІ
ЦРУ попереджало Німеччину про диверсії на «Північних потоках» – ЗМІ
Після аварій на «Північному потоці» ціни на газ різко пішли вгору
Після аварій на «Північному потоці» ціни на газ різко пішли вгору
Яких втрат зазнає економіка РФ через мобілізацію: оцінка Bloomberg
Яких втрат зазнає економіка РФ через мобілізацію: оцінка Bloomberg
Аварії на «Північному потоці»: Швеція зафіксувала вибухи в районах витоку газу
Аварії на «Північному потоці»: Швеція зафіксувала вибухи в районах витоку газу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Кремль придумав, куди відійдуть загарбані території України після анексії 
70K
Кремль роз'яснив нові умови переговорів з Україною
64K
Чиновник із Зімбабве виступив у Думі з курйозною промовою (відео)
59K
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
45K
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
34K
Втеча росіян від мобілізації. Казахстан проведе термінові переговори із Кремлем

Новини

Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Сьогодні, 07:27
До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:11
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
26 вересня, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
26 вересня, 07:05

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту