Слідом за приватними, держбанки Туреччини вийшли з російської платіжної системи «Мир»

Йдеться про Ziraat Bankası, Vakifbank та Halkbank

Державні банки Туреччини відмовилися від роботи з російською платіжною системою «Мир». Раніше це зробили приватні банки. Про це повідомляє турецький телеканал NTV.

«Слідом за приватними банками, що працюють в Туреччині, державні банки також вийшли з російської платіжної системи «Мир», – повідомляє телеканал.

Вказується, що після попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему «Мир»”, банки İş Bankası та Denizbank вийшли з системи.

За ними аналогічне рішення прийняли три державні банки. Мова йде про Ziraat Bankası, Vakifbank та Halkbank.

Нагадаємо, найбільший за розміром активів приватний банк Туреччини Isbank припинив обслуговувати російські банківські картки «Мир», які використовують туристи з РФ, після попередження США. Наразі картки «Мир» обслуговують ще чотири турецькі банки. Президент Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з Путіним 5 серпня переконував, що система сприяла розвитку туризму між двома країнами.

На початку вересня карти «Мир» приймалися в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Можливість прийому карток також опрацьовувалась з Іраном, Кубою, Єгиптом та Венесуелою.

НСПК, яка є оператором карток «Мир», була створена російською владою в 2014 році після введення проти Росії низки санкцій. НСПК оголосила про початок емісії перших карток «Мир» у грудні 2015 року.