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Посадовець «Приватбанку» засвітився на Лазуровому узбережжі: реакція НБУ

Надія Клочко
glavcom.ua
Посадовець «Приватбанку» засвітився на Лазуровому узбережжі: реакція НБУ
Члена правління «ПриватБанку» Ігоря Лебединця журналісти виявили на Лазуровому березі
скріншот із відео

Голова Нацбанку відчитав посадовця «Приватбанку» Ігоря Лебединця, якого помітили на курорті за кордоном

У новому фільмі-розслідуванні «Української правди» «Батальйон Монако-2» журналісти розповіли про члена правління державного «ПриватБанку» Ігоря Лебединця. Його елітний позашляховик був помічений у районі узбережжя Сен-Жан-Кап-Ферра, Лазуровому березі Франції.

На появу чиновника у розслідуванні відреагував голова Національного банку України Андрій Пишний. Він звернувся до Лебединця у Facebook, зазначивши, що за фактом буде проведено внутрішню перевірку.

«Як ви, пане Ігорю? Службовий транспорт не підводить, годують добре, безпілотники не турбують, сонцезахисного крему вистачає? Хвилюємося тепер за вас дуже-дуже, як ви там – у Монако! Спите? І хочу висловити подяку Михайлу Ткачу: банківський нагляд НБУ ще й отримав трохи роботи», – іронічно написав Пишний.

Пишний також звернувся до всіх компетентних органів, здатних отримати виразні пояснення від Лебединця, як той опинився в розкішному французькому регіоні, поки його народ терпить війну та поневіряння.

«Вірю, що сором і дикість цієї ситуації під час війни, а також понесені та потенційні репутаційні втрати спонукатимуть усіх причетних відреагувати на цю ситуацію відповідально, рішуче і, звичайно, в межах чинного законодавства», – зазначив голова Нацбанку.

Посадовець «Приватбанку» засвітився на Лазуровому узбережжі: реакція НБУ фото 1

Зазначимо, що вийшла друга частина фільму-розслідування «Української правди» «Батальйон Монако» про українських «VIP-біженців» на Лазуровому узбережжі. До другої частини матеріалу потрапили колишній народний депутат Віталій Хомутиннік, член правління «ПриватБанку» Ігор Лебединець, колишній голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, пасинок ексмера Харкова Геннадія Кернеса Родіон Гайсинський та інші.

Нагадаємо, раніше інтернет-видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про українських VIP-біженців до Монако, Монте-Карло та Ніцци. Зокрема, у виданні стверджують, що там перебувають нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Григорій Суркіс і його брат Ігор. Біля берегів Монако, на власній яхті відпочиває і бізнесмен та політик Костянтин Жеваго. 

Згідно з даними журналістів-розслідувачів, у Монако родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса кілька років поспіль орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay. Коштує річна оренда таких апартаментів у Monte-Carlo Bay приблизно €2 млн.

Також у Ніцці журналісти розшукали нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара. Нардеп та столичний забудовник мешкає в особняку на Лазурному узбережжі Сен-Жан-Кап-Ферра. 

ЗМІ також з'ясували, що нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, який виїхав перед початком повномасштабного російського вторгнення, збільшив свої статки на 56 млн грн. 

Раніше ДБР розпочало розслідування незаконного перетину кордону України низкою бізнесменів та чиновників, які під час повномасштабної війни знайшли час для відпочинку на Лазуровому березі. У справі фігурують 80 осіб, зокрема депутати Верховної Ради, їхні родичі та інші заможні українці.

Читайте також: Законопроєкти з Лазурового узбережжя. Як Столар та Абрамович дбають про українців
Теги: Приватбанк ЗМІ Нацбанк Андрій Пишний Монако Франція

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