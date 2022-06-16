Через санкції Росія зупинила роботи на найбільшому у країні мідному родовищі

Росія відклала запуск збагачувальної фабрики на мідному родовищі на рік, причиною називають санкції і китайські ковідні обмеження

Компанія мільярдера Усманова не може розпочати видобуток міді у Забайкаллі

Компанія «Удоканська мідь», яка займається розробкою Удоканського мідного родовища, визнала, що не зможе запустити збагачувальну фабрику цього року, як обіцяла раніше. Про це заявив генеральний директор компанії Валерій Казікаєв.

За словами Казікаєва, запуск збагачувальної фабрики на Удоканському родовищі, що розташоване у Забайкальському краї РФ, перенесли на 2023 рік.

Гендиректор компанії, яка належить російському мільярдеру Алішеру Усманову, визнав – причиною перенесення є санкції, які Захід запровадив проти Росії після початку війни в Україні. Казікаєв заявив, що «поточні зовнішньополітичні умови, що впливають на постачання обладнання», не дозволяють завершити будівництво фабрики у заплановані строки.

Також топменеджер «Удоканської міді» прив’язав проблеми на родовищі ковідні обмеження у Китаї, оскільки саме китайський ринок є основним покупцем російської міді.

Керівництво компанії планує замінити західне обладнання російськими аналогами.

Директор з розвитку Інституту геотехнологій Михайло Лєсков визнав, що затримка із завершенням робіт на фабриці є хоч і не фатальною, але відчутною для усієї галузі російської економіки. Удоканське мідне родовище є найбільшим у Росії та третім нерозробленим у всьому світі.

Нагадаємо, що російська металургія, обкладена західними санкціями, має низку економічних проблем. Зокрема покупці із Азії та Китаю готові працювати із виробниками країни-агресора лише за умови великих знижок.

Так, на фабриках із виробництва листового скла у Росії у травні завантаження скоротилося на 30% проти того ж самого періоду минулого року.