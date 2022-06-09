Санкції змусили Volkswagen звільняти працівників заводів в РФ

Складання моделей Skoda і Volkswagen на заводі у Нижньому Новгороді було зупинено ще 3 березня

Volkswagen запропонував своїм співробітникам у Нижньому Новгороді добровільно звільнитися, отримавши до шести окладів компенсації. Це перша відома програма «добровільного скорочення» від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Йдеться про двісті працівників контрактного складання Volkswagen/Skoda на базі групи ГАЗ. Майданчик перебуває у простої з березня і випуск навряд чи відновиться через санкції США щодо ГАЗу. Юристи кажуть, що багато компаній проводять добровільне звільнення замість скорочень та, як правило, пропонуючи той самий рівень компенсацій.

Запропоновані умови застерігають, що працівники, які ухвалять пропозицію розірвати трудовий договір до 17 червня, можуть отримати шість окладів, до 29 червня — лише п'ять. У «Фольксваген Груп Рус» підтвердили цю інформацію, сказавши, що запропонували пакет, що включає фінансову компенсацію та медичну страховку до кінця 2022 року, а також особисте IT-обладнання тим співробітникам у Нижньому Новгороді, хто бажає звільнитися.

Складання моделей Skoda і Volkswagen на заводі групи ГАЗ у Нижньому Новгороді було зупинено ще 3 березня, з того часу майданчик знаходиться у простому. Однак із 25 травня невизначеність щодо майбутнього контрактного складання на ГАЗі посилилася. Російський концерн потрапив під американські санкції ще у 2018 році, не отримав відстрочки щодо набуття чинності санкцій від Мінфіну США на тлі військових дій в Україні.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато відомих іноземних компаній оголосили про вихід із російського ринку. Зокрема, офіційні ритейлери Apple у Росії почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком. Також російський ринок покидає Starbucks та мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co.

Як відомо, Євросоюз запровадив уже шість пакетів санкцій проти Росії і наразі вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій.