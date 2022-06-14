Росія казиться через санкції: заборонила в'їзд британським журналістам

У списку опинилися особи, пов'язані з прийняттям рішень щодо постачання озброєнь в Україну

До списку потрапили журналісти BBC, The Guardian, Sky News, Times, Financial Times

Росія внесла в чорний список 29 британських журналістів і 20 осіб, пов'язаних з оборонною промисловістю Британії. Про це повідомило МЗС країни-окупантки.

«У зв'язку з антиросійськими діями уряду Великої Британії щодо введення персональних санкцій проти провідних журналістів РФ та голів компаній вітчизняного оборонного комплексу прийнято рішення про включення до російського «стоп-листа» керівників та кореспондентів низки найбільших британських ЗМІ, а також представників командування збройних сил, ВПК та оборонного лобі Великої Британії», – йдеться у повідомленні .

Міністерство уточнило, що британські журналісти, які увійшли до списку, за версією росіян, «причетні до навмисного поширення брехливої та однобічної інформації про Росію, події в Україні та на Донбасі. Своїми упередженими оцінками вони також сприяють розпалюванню русофобії у британському суспільстві».

До списку потрапили журналісти BBC, The Guardian, Sky News, Times, Financial Times.

Особи, пов'язані з оборонним комплексом Великої Британії, беруть участь у прийнятті рішень щодо постачання озброєнь в Україну, «які використовуються місцевими карателями та нацистськими формуваннями для вбивства мирного населення та знищення цивільної інфраструктури».

У списку опинились Джеремі Марк Квін, заступник міністра оборони, Бенджамін Джон Кі, командувач ВМС і начальник штабу ВМС, Майкл Вігстон, командувач ВПС, керівництво групи компаній BAE Systems та керівництво компанії Thales UK, троє депутатів Палати громад британського парламенту.

Нагадаємо, британські ЗМІ відшукали в країні нерухомість російських олігархів на $1 млрд.

Нещодавно Велика Британія заморозила величезну суму активів бізнес-партнерів Абрамовича. Тим часом Росія заборонила в'їзд Джонсону й уряду Британії.