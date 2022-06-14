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    Політика

    Росія казиться через санкції: заборонила в'їзд британським журналістам

    У списку опинилися особи, пов'язані з прийняттям рішень щодо постачання озброєнь в Україну - Росія казиться через санкції: заборонила в'їзд британським журналістам
    У списку опинилися особи, пов'язані з прийняттям рішень щодо постачання озброєнь в Україну
    фото з відкритих джерел

    До списку потрапили журналісти BBC, The Guardian, Sky News, Times, Financial Times

    Росія внесла в чорний список 29 британських журналістів і 20 осіб, пов'язаних з оборонною промисловістю Британії. Про це повідомило МЗС країни-окупантки.

    «У зв'язку з антиросійськими діями уряду Великої Британії щодо введення персональних санкцій проти провідних журналістів РФ та голів компаній вітчизняного оборонного комплексу прийнято рішення про включення до російського «стоп-листа» керівників та кореспондентів низки найбільших британських ЗМІ, а також представників командування збройних сил, ВПК та оборонного лобі Великої Британії», – йдеться у повідомленні .

    Міністерство уточнило, що британські журналісти, які увійшли до списку, за версією росіян, «причетні до навмисного поширення брехливої та однобічної інформації про Росію, події в Україні та на Донбасі. Своїми упередженими оцінками вони також сприяють розпалюванню русофобії у британському суспільстві».

    До списку потрапили журналісти BBC, The Guardian, Sky News, Times, Financial Times.

    Особи, пов'язані з оборонним комплексом Великої Британії, беруть участь у прийнятті рішень щодо постачання озброєнь в Україну, «які використовуються місцевими карателями та нацистськими формуваннями для вбивства мирного населення та знищення цивільної інфраструктури».

    У списку опинились Джеремі Марк Квін, заступник міністра оборони, Бенджамін Джон Кі, командувач ВМС і начальник штабу ВМС, Майкл Вігстон, командувач ВПС, керівництво групи компаній BAE Systems та керівництво компанії Thales UK, троє депутатів Палати громад британського парламенту.

    Нагадаємо, британські ЗМІ відшукали в країні нерухомість російських олігархів на $1 млрд.

    Нещодавно Велика Британія заморозила величезну суму активів бізнес-партнерів Абрамовича. Тим часом Росія заборонила в'їзд Джонсону й уряду Британії.

    Теги: МЗС росія окупанти санкції війна Велика Британія Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Росія казиться через санкції: заборонила в'їзд британським журналістам