Санкції в дії. Росіяни почали вирізати запчастини із припаркованих автомобілів (фото)

В Єкатеринбургзі через дорожнечу запчастин крадії вже вирізають з авто фари

Місцеві жителі повідомляють про низку таких крадіжок у різних районах міста

В Єкатеринбурзі крадії вирізають з автівок фари та викрадають бампера. Власники автомобілів пояснюють такі крадіжки подорожчання запчастин до автомобілів, повідомляє видання Екатеринбург Онлайн.

Як розповів власник постраждалого авто Ілля, його машина KIA Soul вночі була припаркована на вулиці Тверітіна. На ранок 8 червня він виявив, що з авто вирізали фари прямо з бампером.

«Ми обійшли кілька дворів, попитали. Нам сказали, що бачили вночі дивних людей, але не уточнили, що вони робили і як. Мені здається, це через те, що деталі на машини стали дорожчими. І через ситуацію в країні почалася така хвиля. Нехай люди знають, що таке може трапитись, і стежать за своїми автомобілями», — пожалівся потерпілий».

В коментарях до матеріалу читачі повідомили про низку схожих випадків крадіжок запчастин з авто, зокрема фар. Вони називають це «відкатом у 90-ті».

Нагадаємо, що квітень, коли АвтоВАЗ зупинив роботу, став рекордним місяцем за падінням виробництва легкових автомобілів у Росії. За даними Росстату, виробництво впало на 85,4% порівняно з квітнем 2021 року та на 53,1% – із березнем 2022-го.

«АвтоВАЗу» довелося зупинити виробництво, бо виявилося, що російські легковики неможливо збудувати без іноземних деталей.

Зазначимо, Росія дозволила виготовляти авто без подушок безпеки.