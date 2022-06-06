Металургійні компанії Абрамовича почали сипатися. Ще одна країна нагріє руки на Росії

Металургійний комплекс країни-агресора визнав наявність економічних проблем

Російська металургія, обкладена західними санкціями, звернула увагу на азійські ринки, але тамтешні покупці готові працювати із виробниками з країни-агресора лише за умови великих знижок. Крім того, компанія кремлівського олігарха Романа Абрамовича Evraz Group визнала факт економічних проблем. Про це з посиланням на власні джерела у фінансових колах пише видання Bloomberg.

Кілька осіб, які знайомі із ситуацією на ринку, повідомили виданню, що російське підприємство «Сєвєрсталь» зіткнулося з вимогами азійських імпортерів надати їм 40%-ві знижки на сталеві плити.

Крім того, зазначає Bloomberg, такі ж знижки хочуть отримати від росіян покупці з Туреччини.

Частина підприємств російської металургії нарешті почала визнавати факт проблем. Компанія Evraz Group, найбільшим акціонером якого є кремлівський олігарх Роман Абрамович, заявила про погіршення економічної ситуації, з чим, зокрема, пов’язане рішення зупинити масовий набір персоналу.

Також одне із головних підприємств холдингу, Нижньотагільський металургійний комбінат, оголосило, що кадровим питанням відтепер займатиметься найвище керівництво компанії.

Нагадаємо, у середині травня стало відомо, що Росія тільки за другу половину квітня експортувала до Китаю майже 400 тис. тонн сталевого напівфабрикату (сляба), тоді як за увесь 2021 рік Китай імпортував із Росії усього 83,98 тис. тонн сляба.

Додамо, що холдинг Evraz Group на початку травня потрапив під санкції Великої Британії. Також бізнес Романа Абрамовича може опинитися у санкційному списку міністерства фінансів США.