Чеський курорт, який облюбували росіяни, б'є на сполох

Росіяни збідніли, їм перекрили шляхи в Європу і тому Карлові Вари переживають глибоку кризу

Чеський курорт Карлові Вари опинився на межі закриття через відплив клієнтів, у тому числі з РФ, повідомив портал новин Aktualne.



«Я б пов'язувала це не лише з від'їздом росіян, але й із відпливом спа-клієнтів. Якщо ми не знайдемо нову (клієнттуру – ред.), то спа-індустрія як така повністю помре. Були готелі, які на 100% залежали від клієнтів, які приїжджають до них на лікування», – цитуються в повідомленні слова мера міста Ван Андреа Пфеффер-Ферклова.



Як повідомлялося, вперше секторальні економічні санкції проти Росії були запроваджені Євросоюзом 31 липня 2014 року у відповідь на дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року та у березні 2015 року.

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Ці заходи включають обмеження доступу російських банків та компаній на ринки капіталів ЄС, забороняють фінансову допомогу російським фінансовим інституціям. Санкції також забороняють прямі та непрямі імпорт, експорт або передання всіх оборонних матеріалів, встановлюють заборону на постачання в Росію товарів подвійного призначення, що можуть бути використані з військовою метою.

Санкції також обмежують доступ РФ до певних чутливих технологій, що можуть використовуватися в енергетичному секторі, зокрема, у розвідці нафти та її видобутку.

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Крім економічних санкцій, ЄС застосовує проти Росії інші обмеження: дипломатичні заходи, індивідуальні санкції, включаючи заборону на подорожі та заморожування рахунків, а також цілеспрямовані економічні заходи, що застосовуються проти економічних суб’єктів у окупованих Криму та Севастополі.

Нагадаємо, шо в наступні кілька днів Єврокомісія представить десятий пакет санкцій проти РФ.