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Новий наступ Путіна: експерт назвав міста, які опинилися під загрозою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Новий наступ Путіна: експерт назвав міста, які опинилися під загрозою
Українські військові готуються до нового наступу Путіна
фото з відкритих джерел

Російський диктатор загнав себе у пастку та змушений активно воювати на Донбасі

Якщо російська армія піде у великий наступ, про який говорять останні місяці, найімовірніше, під загрозою опиняться Донбас або Запоріжжя чи Павлоград. Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua озвучив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

«Якщо ми виходимо з логічних речей, то в цьому випадку, більше всього, північний напрямок зі сторони Білорусі найменш вірогідний. Їм потрібно щось робити на Донбасі. Вся соціологія говорить, що одна із причин, яку росіяни собі уже придумали і яка є для них важливою, «ми захищаємо народ Донбасу». Сам по собі Донбас Путіну не потрібен, але в силу того, що він сам себе загнав у пастку, він буде змушений воювати там. І другий напрямок – це, безумовно, або Запоріжжя, або Павлоград. У цю сторону, інших варіантів я не бачу. З моєї точки зору, ключова точка цієї війни – це Мелітополь», – розповів він.

Нагадаємо, Кремль готує новий наступ: мета – кордони Луганщини та Донеччини, Північ України – під запитанням. Проте докорінно змінити ситуацію на фронті ворог не здатен, адже це просто жалюгідна спроба перехопити ініціативу напередодні контрнаступу ЗСУ.

До слова, основні сили очікуваного наступу РФ та обіцяного прориву ще не «вступили в бій»: наступ Росії у найближчі місяці неминучий.

Крім того, Путін хоче перетворити український Донбас у сучасний Сталінград для російського населення. Також росіяни, ймовірно, ще раз спробують атакувати Київ: чи треба боятись нового наступу окупантів.

Раніше Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Проте аналітики не виявили жодних доказів того, що російські сили відновили достатню бойову міць, тож окупанти не здатні перемогти українські сили на сході України. Як і коли завершиться великий російський наступ: прогноз ISW.

Зауважимо, насамперед окупанти отримали завдання захопити Донеччину та Луганщину: Данілов розповів про плани Кремля на річницю вторгнення.

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Теги: Запоріжжя Донбас армія Вадим Денисенко диктатор Мелітополь ворог наступ росіяни

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