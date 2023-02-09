Єврокомісія невдовзі представить десятий пакет санкцій проти Росії

Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку формули миру, яку запропонував президент Зеленський

Новий пакет санкцій включатиме обмеження для екпорту на суму 10 млрд євро

У наступні кілька днів Єврокомісія представить десятий пакет санкцій проти РФ. Про це на пресконференції європейських лідерів повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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За її словами, новий пакет санкцій включатиме обмеження для екпорту на суму 10 млрд євро, а також санкції проти російського військового та політичного командування і кремлівських пропагандистів.

Вона також заявила про підтримку формули миру, яку запропонував президент Зеленський.

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Раніше Велика Британія оголосила про запровадження нових санкції проти кремлівських еліт та організацій, що постачають військову техніку, таку як безпілотники.

Нагадаємо, президент Зеленський закликав світ до санкцій проти атомної, ракетної та дронової галузей РФ.