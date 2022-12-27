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Чи вдасться Росії повернути заблоковані за кордоном активи – висновок Центробанку

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи вдасться Росії повернути заблоковані за кордоном активи – висновок Центробанку
Росія потребує «збалансованого рішення» у зв'язку із блокуванням коштів
фото: eadaily.com

У результаті санкцій частина активів російських банків виявилася повністю заблокованою

Центробанк Росії визнав, що ймовірно, не зможуть повернути свої заблоковані активи за кордоном. Відповідна заява з'явилась у пресслужбі Центрального банку РФ.

«У результаті санкцій частина активів російських банків виявилася повністю заблокованою... Перспективи повернення цих активів видаються вкрай низькими, незважаючи на те, що з юридичної точки зору їх поки що не конфісковано... Не можна ігнорувати факт їх знецінення», – йдеться у заяві Центробанку.

В Росії заявили, що потребують «збалансованого рішення» у зв'язку із блокуванням коштів.

«Поки що в регулюванні не передбачено особливих підходів щодо заблокованих активів, оскільки ця проблема в подібних масштабах є новою для банків», – повідомляє Центральний банк РФ.

Раніше повідомлялось, що довірені особи президента Росії Володимира Путіна за місяць до вторгнення в Україну попереджали його про катастрофічні наслідки для економіки.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини виключила відновлення нормальних відносин з нинішньою Росією.

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Теги: банк росія війна санкції економіка

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