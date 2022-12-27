Глава МЗС Німеччини виключила відновлення нормальних відносин з нинішньою Росією

Бербок: Ми будемо поряд з Україною стільки, скільки потрібно

Країни Заходу продовжать посилювати санкції проти Росії

Німеччина не зможе поновити нормальні відносини з Росією, оскільки Москва продовжує свою війну проти України. Таку думку висловила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю Digi24.

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«Ми повинні чітко усвідомлювати: з цією Росією не може бути нормальних відносин. Як і багато росіян, ми хочемо бачити мирну та демократичну Росію, яка не є загрозою для своїх сусідів. Але давайте не будемо мати ілюзій – ми живемо в іншій реальності. Саме тому завданням має бути зміцнення нашої спільної безпеки проти Росії на постійній основі», – наголосила міністр.

Вона також додала, що країни Заходу продовжать посилювати санкції проти Росії доти, доки вона продовжує агресивну війну та порушує міжнародне право, адже Україна наразі захищає і свободу Європи.

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«Саме тому ми будемо поряд з нею стільки, скільки потрібно - зброєю, гуманітарною та фінансовою підтримкою», – зазначила голова німецького МЗС.

Нагадаємо, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман вважає великою помилкою відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца постачати Україні танки.

Днями у Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрюють в співробітництві з Росією.

Тим часом федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділило €35 млн євро для Unicef Україна для освітніх та санітарних потреб дітей у західній та центральній Україні.