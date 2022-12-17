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Вторгнення в Україну: оточення Путіна попереджало диктатора про катастрофічні наслідки

Юрій Лящук
glavcom.ua
Вторгнення в Україну: оточення Путіна попереджало диктатора про катастрофічні наслідки
Путіна попереджали про жорсткі санкції Заходу
фото з відкритих джерел

Падіння ВВП Росії за два роки оцінювалося 30% у доларовому вираженні

Довірені особи президента Росії Володимира Путіна за місяць до вторгнення в Україну попереджали його про катастрофічні наслідки для економіки. Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, тоді резиденцію Путіна під Москвою відвідали виконавчий директор «Сбербанку» Герман Греф та голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна. Обидва вважаються технократами у команді російського президента, які зазвичай висловлюють свою думку.

Греф виступив із 39-сторінковою презентацією, в якій попереджав про катастрофічні наслідки, якщо напруженість навколо України, яка тоді вже досягла апогею, ще більше загостриться. Зокрема, вони вважали, що жорсткі санкції викличуть паніку на фінансових ринках та можуть відкинути російську економіку на десятиліття назад.

Падіння ВВП Росії за два роки оцінювалося 30% у доларовому вираженні, а інфляція могла змусити Центробанк підняти ставку до 35%, скоротивши реальні доходи на 20%. Також Путіну говорили, що якість життя росіян відставатиме навіть від країн, що розвиваються, оскільки обмеження на імпорт змусили б країну буквально боротися за предмети першої необхідності – ліки та продукти харчування.

За словами джерел FT, поки Греф розповідав про можливі наслідки, Путін перервав його і запитав, що Росія має зробити, щоб уникнути найгірших санкцій. Він не мав чіткого рішення і не ризикнув сказати, що президенту РФ загрожує геополітична катастрофа.

Також співрозмовники зазначають, що вони залишили зустріч, не дізнавшись, що саме планував Путін і чи врахував він їх попередження.

«Вони були досить хоробрими, щоб попросити його про зустріч. Але вони не змогли донести повідомлення. Вони не змогли дати єдиної відповіді», – зазначило одне з джерел.

Але коли західні країни виключили Росію з глобальних фінансових ринків та ланцюжків поставок, технократи прийшли на допомогу Кремлю, застосувавши навички управління економікою, щоб розрядити кризу. При цьому вони досягли того, що їхні власні апокаліптичні прогнози не справдилися.

За словами колишніх чиновників, замість того, щоб порвати з Путіним, технократи закріпили за собою роль його помічників, використовуючи свій досвід та інструменти, щоб пом'якшити удар західних санкцій та зберегти єдність російської економіки воєнного часу.

В результаті російська економіка уникла найдраматичніших прогнозів західних економістів про вплив санкцій, при цьому удар по ВВП цього року, ймовірно, становитиме близько 3,5–5,5%.

Раніше газета The Wall Street Journal розмістила на своїх сторінках публікацію, в якій повідомлялося про готовність глави Російської Федерації Володимира Путіна найняти главу Чечні Рамзана Кадирова для ліквідації президента України Володимира Зеленського.

Також повідомлялось, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

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Теги: росія Україна війна путін

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