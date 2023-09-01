Данська компанія постачала обладнання для атомних підводних човнів Росії – ЗМІ

Три найсучасніші підводні човни російського флоту оснащені корабельною ізоляцією данської групи Rockwool

Rockwool, данська компанія, продала РФ корабельну ізоляцію, яку використовували в трьох найсучасніших і передових підводних човнах російського флоту. Про це пише Danwatch.

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«Три найсучасніші підводні човни російського флоту оснащені корабельною ізоляцією данської групи Rockwool. У тому числі підводні човни «Бєлгород» і «Князь Володимир», обидва з яких можуть бути оснащені найсучаснішою ядерною зброєю в арсеналі Росії», – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що цю інформацію воно взяло в офіційних тендерних документах із Росії. Документи показують, як постійний діловий партнер Rockwool, компанія ТОВ «Морські комплексні системи» (МКС), у червні та вересні 2014 року уклала перші угоди на поставку державному суднобудівному заводу «Севмаш» понад 15 тис. кв. м суднової ізоляції.

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У матеріалі також зазначається, що поставки утеплювача Rockwool марки SeaRox SL 440 на суму 4,7 млн рублів (хороші 700 тис. данських крон) мали бути спрямовані саме на будівництво двох новітніх підводних човнів «Бєлгород» і "Князь Володимир».

Приблизно через два роки, у грудні 2016 року, МКС знову уклала договір на поставку російського підводного човна. Цього разу контракт укладено з Адміралтейським заводом, який замовляє майже 1700 кв. м SeaRox SL 400 для будівництва дизельного ударного підводного човна «Великі Луки».

Нагадаємо, триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 вересня.