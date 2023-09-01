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Європа продовжує замовляти у Путіна зріджений газ: які країни порушують санкції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Європа продовжує замовляти у Путіна зріджений газ: які країни порушують санкції
У Європі є попит на зріджений газ з Росії
фото: Газпром

За оцінками неурядової організації Global Witness, за весь 2023 Росія заробить на продажу ЗПГ Євросоюзу 5,3 мільярдів євро

Євросоюз, як і раніше, активно закуповує енергоносії у Росії, хоча публічно цього не визнає. Зокрема йдеться про закупівлю зрідженого природного газу(ЗПГ), обсяги імпорту якого продовжують зростати.  Про це пише Rzeczpospolita.

Такий факт викликає у Брюсселі занепокоєння. Адже незважаючи на проголошену публічну відмову від російської сировини, ЄС залишається одним з основних клієнтів Москви.

Що стосується енергетичної сировини, ЄС залишається одним із основних клієнтів Росії. Незважаючи на ембарго на вугілля та нафту, а також рішення Москви заблокувати більшість газопроводів, країни Євросоюзу продовжують закуповувати енергоносії у Росії. Найбільше купує Угорщина, на яку, як і на Словаччину з Болгарією, нафтове ембарго не поширюється. ЄС також купує газ, зокрема зріджений газ,  імпорт якого продовжує збільшуватись.

З початку цього року до кінця липня ЄС закупив понад половину російського ЗПГ. Загалом країни ЄС придбали 22 мільйони кубометрів ЗПГ. Для порівняння: за той же період 2021 року, тобто до початку війни, було 15 мільйонів кубометрів. Це означає збільшення на 40% порівняно з глобальним зростанням закупівель російського ЗПГ, яке становило 6%.

За оцінками неурядової організації Global Witness, за весь 2023 Росія заробить на продажу ЗПГ Євросоюзу 5,3 мільярдів євро. Як показав аналіз Global Witness, найбільше російського ЗПГ (20%) купує Китай, за ним ідуть Іспанія (18%) та Бельгія (17%).

Остання країна піднялася на таке високе місце в рейтингу в тому, що її порт Зебрюгге є перевалочним пунктом для російського ЗПГ – одним із небагатьох у ЄС, де відбувається перевантаження ЗПГ із танкерів на стандартні газовози. Щодо корпоративних клієнтів, то основним покупцем цього року є французька компанія Total Energies, яка потіснила лідера минулого року – голландсько-британську Shell.

Якщо припустити, що динаміка імпорту ЗПГ не зміниться до кінця року, ЄС придбає 31 мільйон кубометрів цієї сировини. Це еквівалентно приблизно 43 мільярдам кубометрів газу, що постачається газопроводами. Якщо порівняти цей показник з обсягом імпорту до ввторгення  Росії в Україну, є значне зниження, оскільки в 2021 році ЄС імпортував з Росії загалом газопроводами та ЗПГ близько 176 мільярдів кубометрів газу.

Однак насторожує те, що російський ЗПГ не просто продовжує надходити до ЄС, але надходить у дедалі значніших обсягах: у 2021 році – 15 мільйонів кубометрів, у 2022 році – 22 мільйони кубометрів, а у 2023 році цей показник може досягти вже 31 мільйона кубометрів. Поки ЄС не ввів ембарго на цю сировину, компанії, які його купують, не відчувають себе зобов'язаними обмежувати свої покупки в Росії.

«Ми можемо і повинні якнайшвидше повністю позбутися російського газу, не забуваючи при цьому про нашу безпеку в галузі постачання цієї сировини», – заявила в березні цього року єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон. «Я закликаю всі держави-члени ЄС і всі компанії припинити закупівлю російського ЗПГ і не підписувати нові газові контракти з Росією після закінчення терміну дії», – додала вона. Поки що її заклик лишається без відповіді.

«Купівля російського газу має той самий ефект, що й покупка російської нафти. Обидва ресурси фінансують війну в Україні, і кожен євро сприяє ще більшому кровопролиттю. Європейські країни засуджують дії Росії, але при цьому кладуть гроші в кишеню Путіна. Ці країни мають зробити так, щоб їхні вчинки відповідали їхнім же словам, і заборонити торгівлю російським ЗПГ, який живить і війну, і кліматичну кризу», – заявив Джонатан Гант з організації Global Witness.

За даними, опублікованим Центром досліджень у галузі енергетики та чистого повітря (CREA), з моменту початку конфлікту в Україні виручка Росії від продажу енергоносіїв по всьому світу склала 413 мільярдів євро, з яких 277 мільярдів – від продажу нафти, 101 мільярд – газу та 35 мільярдів – вугілля. З них ЄС заплатив Росії 162 мільярди євро: 95 мільярдів за нафту, 64 мільярди за газ та 3 мільярди за вугілля.

ЄС є єдиним великим споживачем енергії із Росії, який різко скоротив свої покупки. Якщо за десять місяців 2022 року, рахуючи з початку війни, ЄС заплатив Росії 141 мільярд євро, то майже за вісім місяців цього року – лише 21 мільярд євро. У рейтингу енергетичних клієнтів Росії ЄС опустився на друге місце, поступившись місцем Китаю, який цього року заплатив Росії майже вдвічі більше, ніж клієнти з ЄС. За ЄС слідує Індія, яка за показниками за рік, напевно, його пережене. Найближчим часом великим клієнтом Росії може і Туреччина.

Газ із російських трубопроводів частково замінюється зрідженим газом, що постачається до європейських газопортів. Його імпорт неухильно зростає, причому значне збільшення заплановано на середину 2024 року. Це залежить від будівництва інфраструктури для прийому ЗПГ та від виробничих потужностей у таких країнах, як США, Катар чи Норвегія. В даний час найбільшим постачальником ЗПГ є США та частково Канада, які разом постачають до ЄС майже половину зрідженого газу. На другому місці (17%) знаходяться країни Близького Сходу, 15% поставляється з Африки та 14%, як і раніше, з Росії.

Нагадаємо, за 17 місяців після того, як Москва розпочала повномасштабну війну в Україні, країни Європи з дивовижною швидкістю зробили крок до зменшення своєї тривалої залежності від дешевого російського газу.  При цьому сусідня з Україною Австрія і досі не зробила ніяких рішучих кроків, і на це є низка політичних та економічних причин.

Німеччина, яка перед війною отримувала 55% своїх поставок з Росії, тепер імпортує нуль. Польща, Болгарія та Чехія призупинили або близькі до припинення постачання газу. А Італія зараз стабільно скорочує імпорт і обіцяє звільнитись російського природного газу до кінця цього року.

Водночас труднощі австрійського угряду у відмові від російського газу викликали ніщівну критику суспільства. Критики переконані, що газові платежі Австрії допомагають фінансувати військову машину Москви.

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Теги: Єврокомісар імпорт гроші Європа Китай ембарго вугілля санкції газ Польща Москва

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