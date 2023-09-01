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Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Авіація Сил оборони протягом доби завдала чотири удари по зенітно-ракетних комплексах противника
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 1 вересня

Триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 вересня.

Ворожі удари по Україні

Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Соснівка, Карповичі Черніговської області, Середина-Буда, Волфине, Ромашкове, Шалигине, Нова Слобода Сумської області та Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бологівка, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Борова, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Рай-Олександрівки Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Твердохлібове Луганської області та Роздолівка, Никифорівка, Верхньокам’янське, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Іванівське, Олександро-Шультине, Дружба, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорвіка, Побєда, Мар’їнка, Курахово, Новомихайлівка, Катеринівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малі Щербаки, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Лобкове, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Ольгівки Херсонської області, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Станіслав, Ольгівка, Понятівка, Велетенське, Антонівка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Удари ЗСУ по позиціях окупантів

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили артилерійський засіб на вогневій позиції та дві радіолокаційні станції противника.

Теги: війна росія окупанти ЗСУ

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